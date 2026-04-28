Proiectul, finanțat prin PNRR, vizează realizarea a peste 10 kilometri de infrastructură modernă pentru mobilitate alternativă. Investiția va îmbunătăți accesul și siguranța între Ardud și Ardud-Vii





Lucrările la pista de biciclete din Ardud avansează într-un ritm susținut, proiectul intrând în etapa de asfaltare, potrivit anunțului făcut de primarul Ovidiu Duma.

Proiect amplu, finanțat prin PNRR

Investiția este realizată prin Planul Național de Redresare și Reziliență și prevede construirea a peste 10 kilometri de pistă de biciclete, cu o lățime generoasă de 4 metri.

Proiectul include nu doar traseul propriu-zis, ci și lucrări de infrastructură complementară, precum poduri, șanțuri și amenajări menite să asigure durabilitatea și siguranța circulației.

Beneficii pentru comunitate

Noua pistă va facilita accesul către proprietățile din Ardud și Ardud-Vii, contribuind totodată la dezvoltarea mobilității urbane și periurbane.

În același timp, investiția va oferi condiții mai sigure și mai confortabile pentru deplasarea bicicliștilor, încurajând un stil de viață activ și prietenos cu mediul.

Lucrări în plină desfășurare

Autoritățile locale subliniază că proiectul este în plin proces de implementare, iar etapa de asfaltare marchează un progres important în realizarea acestuia.

La final, pista de biciclete va reprezenta un element modern de infrastructură, adaptat nevoilor actuale ale comunității din Ardud.

