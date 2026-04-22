Lipsa documentelor necesare le-a împiedicat accesul pe Sfântul Munte; Episcopia intervine pentru a-i sprijini

Mai mulți credincioși din Maramureș și Satu Mare au plecat pe cont propriu într-un pelerinaj spre Muntele Athos, însă odată ajunși la destinație s-au confruntat cu o situație neașteptată: autoritățile locale le-au refuzat eliberarea permiselor speciale de vizitare, potrivit vasiledale.ro.

Acces refuzat din cauza lipsei documentelor

Pelerinii intenționau să obțină permisul de acces, valabil trei zile, pentru care se achită o taxă de aproximativ 25 de euro., scrie vasiledale.ro Cu toate acestea, accesul pe Muntele Athos este strict reglementat, fiind necesară obținerea prealabilă a unei vize speciale (diamontirion), solicitată din timp de la autoritățile monahale.

Neavând aceste documente, grupul a rămas blocat de câteva zile la poalele muntelui, deși, potrivit acestora, au achitat avansuri pentru cazare în mănăstirile din zonă.

Sprijin din partea Episcopiei

În fața acestei situații, pelerinii au cerut ajutorul Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului. Reprezentanții instituției au confirmat că au luat legătura cu grupul și au început demersurile pentru rezolvarea problemei, conform vasiledale.ro

„Am aflat de dimineață că ar fi un grup de români care ar intenționa să urce pe Sfântul Munte, dar nu au fost lăsați de autorități. [...] Au mers pe cont propriu și s-au lovit de refuzul autorităților deoarece nu aveau documentele necesare”, a declarat Andrei Pop.

Proceduri ignorate

Potrivit oficialilor, pelerinii nu au apelat la agenția specializată a Episcopiei, Pelerinul Creștin, care gestionează în mod obișnuit astfel de deplasări și cunoaște procedurile necesare.

„Trebuiau cerute vizele înainte de a pleca din țară”, a subliniat reprezentantul Episcopiei, menționând că lipsa coordonării și a documentației a dus la această situație.

Demersuri în curs

În prezent, agenția de pelerinaj a Episcopiei a preluat documentele pelerinilor și face eforturi pentru a obține permisele necesare, astfel încât aceștia să își poată continua pelerinajul.

Situația evidențiază importanța respectării procedurilor stricte impuse pentru accesul pe Muntele Athos, una dintre cele mai importante destinații spirituale ale lumii ortodoxe.