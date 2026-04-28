Claudia Cuic, MVP în finala Ligii Naționale

Titlul câștigat de Rapid este unul special: echipa bucureșteană nu mai devenise campioană de 48 de ani. În același timp, clubul a realizat eventul, câștigând atât campionatul, cât și Cupa României, performanță pe care nu o mai reușise din 1969.













Sătmăreanca Claudia Cuic-Pop a fost desemnată MVP-ul finalei din Liga Națională de Baschet Feminin, după evoluțiile solide din seria câștigată de CS Rapid București în fața celor de la CSM CSU Târgoviște.În meciul decisiv, câștigat de Rapid cu 98–68, Cuic a terminat cu 19 puncte, 3 recuperări și 2 pase decisive, contribuind clar la obținerea titlului. Seria finalei s-a jucat pe parcursul a patru meciuri: Rapid a câștigat primul joc (68–63), l-a pierdut pe al doilea (74–78), apoi s-a impus în deplasare în ultimele două partide (81–61 și 98–68).Pentru Cuic, sezonul a fost unul foarte bun, ea reușind să obțină titlul de MVP și în Cupa României.Merită amintit că atât Annemarie Părău, căpitanul Rapidului, cât și antrenoarea secundă Volga Tămârgeanu au legături cu Satu Mare, la fel ca și Claudia Cuic, toate trei trecând în trecut pe la CSM Satu Mare.