Primarul Adrian Farcău vorbește despre muncă, încredere și proiecte care schimbă viitorul comunității

Orașul Tășnad se remarcă la nivel național printr-un rezultat important: locul 2 în atragerea fondurilor europene pentru orașe, prin programe naționale. Anunțul a fost făcut de primarul Adrian Farcău, care a subliniat că această performanță reflectă ani de muncă și implicare.

„Nu e doar un loc în clasament”

Edilul a transmis că rezultatul nu trebuie privit doar ca o poziție într-un top, ci ca o confirmare a eforturilor susținute depuse în timp:

„Astăzi nu anunțăm doar o poziție într-un clasament. Astăzi vorbim despre muncă, speranță și încredere.”

Potrivit acestuia, performanța nu a fost obținută peste noapte, ci prin ani de muncă, proiecte elaborate cu responsabilitate și dorința constantă de a aduce schimbări reale în comunitate.

O reușită construită în echipă

Primarul Adrian Farcău a evidențiat faptul că în spatele acestui rezultat se află o echipă dedicată, parteneri implicați și o comunitate care a susținut demersurile administrației locale.





„În spatele acestor cifre sunt oameni. O echipă care nu a renunțat, parteneri care au crezut în noi și o comunitate care ne-a dat puterea să mergem mai departe.”

Investiții care schimbă viața oamenilor

Fiecare proiect finanțat înseamnă investiții concrete: străzi modernizate, servicii publice îmbunătățite și oportunități mai bune pentru tineri și familii. Potrivit edilului, acestea sunt pași reali către un nivel de trai mai bun.

Rezultatele obținute contribuie nu doar la dezvoltarea orașului Tășnad, ci și la progresul întregii regiuni.

Planuri pentru perioada următoare

Administrația locală își propune să continue investițiile, cu proiecte importante în derulare sau în pregătire. Printre priorități se numără introducerea rețelelor de gaz și canalizare în zonele rurale, urmată de modernizarea drumurilor, în ciuda întârzierilor generate de birocrație.

„Nu ne oprim aici. Știm că mai sunt multe de făcut. Continuăm, pentru că viitorul se construiește împreună.”

Mesajul primarului transmite un angajament clar: dezvoltarea orașului rămâne o prioritate, iar direcția este una orientată spre investiții și rezultate concrete pentru comunitate.



