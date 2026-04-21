„Micii comercianți” – activitate interactivă în cadrul Săptămânii Meseriilor

Marți, 21 aprilie 2026, elevii clasei a IX-a C de la Colegiul Economic Gheorghe Dragoș Satu Mare au descoperit, pe propria piele, răspunsul la o întrebare aparent simplă: cât de greu este să vinzi ceva?

Lecții din experiență directă

În cadrul activității „Micii comercianți”, tinerii au intrat în rolul de vânzători, testând abilități esențiale precum negocierea, calculul rapid și luarea deciziilor.

„Nu credeam că e chiar așa dificil să negociezi!” – a fost una dintre reacțiile sincere ale elevilor, surprinzând provocările întâlnite în acest exercițiu practic.

Învățare prin practică

Activitatea a pus accent pe învățarea experiențială, elevii fiind provocați să comunice, să analizeze situații concrete și să găsească soluții în timp real. Exercițiul a demonstrat că teoria capătă valoare reală atunci când este aplicată în contexte apropiate de viața de zi cu zi.

Parte din Săptămâna Meseriilor

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul programului „Săptămâna Meseriilor” (20–24 aprilie 2026), o inițiativă care își propune să apropie elevii de realitățile pieței muncii și să le dezvolte competențe utile pentru viitor.

Prin astfel de activități, Colegiul Economic Gheorghe Dragoș Satu Mare continuă să promoveze educația aplicată și formarea practică a elevilor.