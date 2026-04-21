Investiție majoră din fonduri europene pentru transformarea unuia dintre cele mai importante spații verzi din Satu Mare

Municipiul Satu Mare face un pas important în direcția modernizării urbane. Primarul Kereskényi Gábor a semnat marți contractul de execuție a lucrărilor de reabilitare a Parcul Vasile Lucaciu, un proiect amplu finanțat din fonduri europene.





Investiție de peste 27 de milioane de lei

Valoarea contractului de execuție este de 17.093.661,05 lei, în timp ce valoarea totală a proiectului ajunge la 27.649.643,12 lei. Finanțarea este asigurată prin ADR Nord-Vest, în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021–2027, din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Un parc modern, accesibil și sigur

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității vieții urbane prin reabilitarea spațiului public, cu accent pe accesibilitate, incluziune și siguranță.

Printre principalele intervenții se numără:

extinderea și modernizarea traseelor pietonale pe o suprafață de aproape 15.000 mp;

reamenajarea și extinderea spațiilor verzi pe peste 9.800 mp;

instalarea de mobilier urban modern, inclusiv bănci smart;

realizarea unui sistem de iluminat eficient și a unui sistem de supraveghere video;

amenajarea unui grup sanitar automat și a unor cișmele de apă potabilă.





Reconfigurare completă a spațiului

Proiectul vizează transformarea completă a parcului, care în prezent se află într-o stare avansată de degradare, fără investiții majore în ultimii 40 de ani. Aleile uzate, iluminatul depășit și mobilierul deteriorat vor fi înlocuite cu soluții moderne și sustenabile.

Se vor amenaja noi alei din piatră naturală, se vor reabilita monumentele existente, iar spațiile verzi vor fi reorganizate pentru a răspunde nevoilor tuturor categoriilor de utilizatori, inclusiv persoane vârstnice sau cu dizabilități.





Un proiect cu impact pentru întreaga comunitate

Beneficiarii direcți ai investiției sunt aproximativ 65.000 de locuitori din zona aflată pe o rază de 2 km, însă proiectul va avea impact asupra întregii comunități, inclusiv asupra turiștilor și celor care tranzitează orașul.

Prin integrarea unor elemente moderne, precum Wi-Fi gratuit, iluminat LED și sisteme de irigații, proiectul urmărește nu doar modernizarea, ci și revitalizarea socială și culturală a spațiului public.

Păstrarea identității culturale

Reabilitarea va respecta valorile estetice și istorice ale zonei, parcul găzduind obiective importante, precum statuia Lupa Capitolina și Monumentul Ostașului Român. Amenajarea peisagistică va păstra stilul inițial, îmbunătățit prin intervenții moderne.

Spațiul public, o resursă esențială

Autoritățile subliniază că spațiile publice sunt esențiale pentru dezvoltarea urbană durabilă, având un rol major în viața comunității – de la interacțiune socială și recreere, până la educație și dezvoltare economică.

Prin acest proiect, Satu Mare își consolidează direcția de dezvoltare modernă, punând accent pe calitatea vieții și pe valorificarea patrimoniului urban.



