INCENDIU. Apartament cuprins de flăcări în Satu Mare

Un bărbat a ajuns la spital după ce incendiul a izbucnit în locuința sa de pe Aleea Clăbucet. Zeci de persoane s-au autoevacuat, iar pompierii au intervenit cu forțe importante





Un incendiu a izbucnit în după-amiaza zilei de 28 aprilie, într-un apartament din municipiul Satu Mare, mobilizând de urgență echipaje ale Inspectoratul pentru Situații de Urgență Satu Mare.

Intervenție rapidă a pompierilor

Alerta a fost dată în jurul orei 18:15, pentru un incendiu izbucnit într-un apartament situat pe Aleea Clăbucet. La fața locului au intervenit trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru intervenții la înălțime și un echipaj SMURD, cu un total de 15 cadre militare din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare.

Familie evacuată, un adult transportat la spital

Până la sosirea echipajelor, proprietarul și cei doi copii ai săi s-au autoevacuat. Aceștia au fost evaluați medical la fața locului, iar ulterior bărbatul a fost transportat la Unitatea de Primire Urgențe Satu Mare, acuzând probleme la nivelul căilor respiratorii.

Mai mulți locatari au ieșit din imobil

În urma incidentului, alte zece persoane de la etajele 1 și 2 s-au autoevacuat, evitând astfel expunerea la fum sau flăcări.

Incendiul, lichidat fără victime grave

Pompierii au reușit să localizeze și să stingă incendiul într-un timp scurt, limitând extinderea acestuia. Din primele informații, focul ar fi izbucnit în camera copiilor, însă cauza exactă urmează să fie stabilită.

Recomandările pompierilor

Reprezentanții Inspectoratul pentru Situații de Urgență Satu Mare atrag atenția asupra importanței utilizării în siguranță a aparatelor electrice și a surselor de foc deschis.

Respectarea acestor măsuri poate preveni producerea unor incidente similare și poate salva vieți.