Peste 6.000 de persoane sunt înregistrate în evidențele AJOFM, majoritatea din mediul rural. Persoanele între 40 și 49 de ani reprezintă cea mai afectată categorie de vârstă





Rata șomajului înregistrată în evidențele Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare a ajuns la 4,74% la sfârșitul lunii martie 2026, în scădere cu 0,26 puncte procentuale față de luna februarie.

Peste 6.000 de șomeri în evidențe

La finalul lunii martie, în județul Satu Mare erau înregistrați 6.088 de șomeri. Dintre aceștia, 907 beneficiau de indemnizație de șomaj, în timp ce 5.181 erau neindemnizați.

Diferențele între mediile de rezidență rămân semnificative: 1.327 de șomeri provin din mediul urban, comparativ cu 4.761 din mediul rural.

Vârsta medie a șomerilor

Cele mai afectate categorii de vârstă sunt persoanele între 40 și 49 de ani, care însumează 1.547 de șomeri, urmate de grupa 30–39 de ani, cu 1.280 de persoane.

La polul opus se află tinerii între 25 și 29 de ani, unde sunt înregistrați 455 de șomeri, în timp ce 822 de persoane au sub 25 de ani.

Nivel scăzut de educație, factor major

Structura șomajului relevă o pondere ridicată a persoanelor cu nivel scăzut de educație. Astfel, 54,32% dintre șomeri au studii primare sau nu au studii, iar 31,19% au nivel gimnazial.

În schimb, doar 5,77% dintre șomeri au studii liceale, 6,57% au absolvit învățământ profesional, iar persoanele cu studii superioare reprezintă doar 1,37% din total.

Grad redus de ocupabilitate

În ceea ce privește ocupabilitatea, situația arată dificultăți semnificative de integrare pe piața muncii. Din totalul persoanelor înregistrate, 3.350 sunt considerate greu ocupabile, iar 1.274 foarte greu ocupabile.

Alte 1.236 de persoane sunt încadrate ca mediu ocupabile, în timp ce doar 28 sunt considerate ușor ocupabile.

Tendință ușor descendentă

Deși rata șomajului este în scădere, datele indică în continuare provocări importante, în special în mediul rural și în rândul persoanelor cu nivel redus de educație.

Autoritățile continuă să implementeze măsuri pentru sprijinirea ocupării forței de muncă și creșterea șanselor de integrare profesională în județul Satu Mare.