Decizia vine după apelul conducerii Partidul Social Democrat privind retragerea din funcții guvernamentale. Mișcarea are loc pe fondul moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan





Subprefectul județului Satu Mare, Ioan Tibil, și-a dat demisia, potrivit informațiilor apărute în spațiul public. Decizia se înscrie într-un context politic tensionat la nivel național.

Demisie într-un val mai larg

Retragerea din funcție face parte dintr-un val mai amplu de plecări solicitate de conducerea Partidul Social Democrat, după ce formațiunea a decis să depună și să susțină o moțiune de cenzură alături de Alianța pentru Unirea Românilor împotriva actualului Executiv.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut în mod explicit ca toți prefecții și secretarii de stat susținuți de partid să își depună demisiile într-un termen scurt.

„Să nu mai existe discuții că unii dintre noi sunt încă parte a actului guvernamental”, a transmis acesta.

Decizia vine în contextul în care PSD încearcă să își delimiteze poziția față de Guvernul condus de Ilie Bolojan , prin susținerea unei moțiuni de cenzură în Parlament.

Reconfigurări în administrație

Demisia lui Ioan Tibil ar putea fi urmată de alte plecări similare în teritoriu, în funcție de evoluțiile politice din perioada următoare.

Situația rămâne în dinamică, iar efectele acestei decizii se vor reflecta atât la nivel guvernamental, cât și în administrația locală.