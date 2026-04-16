În seara zilei de 15 aprilie, în jurul orei 22:10, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Satu Mare a fost alertat cu privire la izbucnirea unui incendiu la o platformă de deșeuri reciclabile situată pe strada Spicului, în municipiul Satu Mare.





La fața locului au fost mobilizate de urgență trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, încadrate de 13 cadre militare din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare.





Incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 150 mp, cu degajări mari de fum și prezenta risc de propagare la utilajele aflate în imediata apropiere. Intervenția promptă a forțelor a dus la localizarea rapidă a incendiului, în jurul orei 22:40, acesta nemaiprezentând flacără deschisă.





Pentru eficientizarea acțiunii de stingere s-a intervenit cu un utilaj mecanic pentru îndepărtarea materialelor combustibile și limitarea focarelor ascunse.





Incendiul a fost lichidat în jurul orei 00:25, în limitele găsite, fără a se înregistra extinderi la alte obiective. În urma incendiului au ars 300 metri cubi de deșeuri.





Cauza probabilă a producerii incendiului a fost stabilită ca fiind autoaprinderea.