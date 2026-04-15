



În noaptea Sfântului și Marelui Praznic al Învierii Domnului, Parohia Ortodoxă Română din Northampton a oferit comunității un moment aparte, dedicat prezentării activităților parohiale și rodului muncii desfășurate de-a lungul timpului.

La inițiativa părintelui paroh, Pr. Florin Simionca, credincioșii prezenți la slujba de Înviere au avut ocazia să participe, la finalul Canonului Învierii și înainte de Sfânta Liturghie, la o veritabilă dare de seamă a vieții comunității, într-un cadru profund duhovnicesc.

Mesaj de unitate și recunoștință

Momentul a fost deschis de epitropul parohiei, Gheorghe Ionică, care a transmis un mesaj de pace, sănătate și bucurie tuturor credincioșilor, subliniind importanța unității și implicării active în viața Bisericii. Un punct central al intervenției a fost citirea Pastoralei de Înviere a Înaltpreasfințitului Părinte Atanasie, Arhiepiscopul român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, întărind legătura spirituală dintre comunitate și Biserică.

Educația copiilor și tinerilor, în prim-plan

Activitatea educațională a fost prezentată de Diac. Silviu Rusu, coordonatorul Școlii Duminicale „Sfântul Stelian”, alături de Gabriela Boancheș. Aceștia au evidențiat cei aproape trei ani de activitate dedicați formării religioase a copiilor, prin cateheză, activități artistice și momente de rugăciune.

Totodată, a fost anunțată înființarea unei noi grupe de cateheză pentru adolescenți, sub ocrotirea Sfântului Siluan Athonitul, un pas important pentru continuitatea formării spirituale a tinerilor.





La rândul său, Corina Meszaros, coordonatoarea tinerilor NEPSIS, a prezentat activitățile dedicate acestora, de la evenimente culturale și duhovnicești până la întâlniri periodice și excursii. A fost subliniată importanța sprijinului oferit de părinți și necesitatea creării unui cadru sănătos pentru dezvoltarea tinerilor, atât spiritual, cât și social.

În încheiere, teologul și consilierul parohial Armand Ionașcu a vorbit despre implicarea comunității în organizarea slujbei de Înviere, dar și despre proiectele de viitor ale parohiei. Un punct important l-a constituit prezentarea activității organizației caritabile Theotokos Northampton , precum și a demersului de achiziționare a unui locaș de cult propriu.



Până în prezent, comunitatea a reușit să strângă suma de 110.000 de lire sterline, un rezultat al solidarității și implicării credincioșilor și binefăcătorilor.





Întregul moment a evidențiat dinamismul și unitatea comunității românești din Northampton, reflectând dimensiunile duhovnicească, educațională, socială și administrativă ale vieții parohiale.

Evenimentul a fost mai mult decât o prezentare a activităților – a fost o mărturie vie a comuniunii dintre credincioși și un îndemn la implicare activă în viața Bisericii, în spiritul credinței și al tradiției.

Hristos a înviat!