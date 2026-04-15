Momente de comuniune și implicare la Parohia Ortodoxă Română din Northampton, în Noaptea Învierii

Locale 15.04.2026 15:59
În noaptea Sfântului și Marelui Praznic al Învierii Domnului, Parohia Ortodoxă Română din Northampton a oferit comunității un moment aparte, dedicat prezentării activităților parohiale și rodului muncii desfășurate de-a lungul timpului.

La inițiativa părintelui paroh, Pr. Florin Simionca, credincioșii prezenți la slujba de Înviere au avut ocazia să participe, la finalul Canonului Învierii și înainte de Sfânta Liturghie, la o veritabilă dare de seamă a vieții comunității, într-un cadru profund duhovnicesc.

Mesaj de unitate și recunoștință

Momentul a fost deschis de epitropul parohiei, Gheorghe Ionică, care a transmis un mesaj de pace, sănătate și bucurie tuturor credincioșilor, subliniind importanța unității și implicării active în viața Bisericii. Un punct central al intervenției a fost citirea Pastoralei de Înviere a Înaltpreasfințitului Părinte Atanasie, Arhiepiscopul român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, întărind legătura spirituală dintre comunitate și Biserică.

Educația copiilor și tinerilor, în prim-plan

Activitatea educațională a fost prezentată de Diac. Silviu Rusu, coordonatorul Școlii Duminicale „Sfântul Stelian”, alături de Gabriela Boancheș. Aceștia au evidențiat cei aproape trei ani de activitate dedicați formării religioase a copiilor, prin cateheză, activități artistice și momente de rugăciune.

Totodată, a fost anunțată înființarea unei noi grupe de cateheză pentru adolescenți, sub ocrotirea Sfântului Siluan Athonitul, un pas important pentru continuitatea formării spirituale a tinerilor.


La rândul său, Corina Meszaros, coordonatoarea tinerilor NEPSIS, a prezentat activitățile dedicate acestora, de la evenimente culturale și duhovnicești până la întâlniri periodice și excursii. A fost subliniată importanța sprijinului oferit de părinți și necesitatea creării unui cadru sănătos pentru dezvoltarea tinerilor, atât spiritual, cât și social.

În încheiere, teologul și consilierul parohial Armand Ionașcu a vorbit despre implicarea comunității în organizarea slujbei de Înviere, dar și despre proiectele de viitor ale parohiei. Un punct important l-a constituit prezentarea activității organizației caritabile Theotokos Northampton, precum și a demersului de achiziționare a unui locaș de cult propriu.

Până în prezent, comunitatea a reușit să strângă suma de 110.000 de lire sterline, un rezultat al solidarității și implicării credincioșilor și binefăcătorilor.


Întregul moment a evidențiat dinamismul și unitatea comunității românești din Northampton, reflectând dimensiunile duhovnicească, educațională, socială și administrativă ale vieții parohiale.

Evenimentul a fost mai mult decât o prezentare a activităților – a fost o mărturie vie a comuniunii dintre credincioși și un îndemn la implicare activă în viața Bisericii, în spiritul credinței și al tradiției.

Hristos a înviat!

Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
