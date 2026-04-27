Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au ridicat mii de articole susceptibile a fi falsificate, în cadrul operațiunii JUPITER. Acțiune de amploare coordonată la nivel național, desfășurată în județul Satu Mare, vizând combaterea punerii în circulație a produselor contrafăcute





În data de 27 aprilie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Satu Mare au desfășurat o amplă acțiune operativă în cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române. Activitățile s-au derulat sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare și Parchetului de pe lângă Judecătoria Negrești-Oaș, vizând două dosare penale ce au ca obiect infracțiunea de punere în circulație a unor produse purtând mărci identice sau similare cu mărci înregistrate.

Mandate de percheziție puse în executare

În cadrul acțiunii au fost executate 5 mandate de percheziție domiciliară pe raza județului Satu Mare. Descinderile au avut ca scop documentarea activității infracționale și identificarea bunurilor susceptibile a fi contrafăcute, introduse în circuitul comercial sub denumiri și mărci protejate.

Cantități semnificative de bunuri suspecte

În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit și ridicat, în vederea expertizării:

peste 2.000 de articole de îmbrăcăminte

400 de perechi de încălțăminte

150 de articole de marochinărie (poșete și portmonee)

Toate bunurile sunt susceptibile de a fi contrafăcute și urmează a fi supuse unor expertize de specialitate pentru stabilirea provenienței și autenticității.

Documente și trasabilitatea produselor

Pe lângă bunurile materiale, au fost ridicate și înscrisuri relevante pentru anchetă, care vizează activitatea economică a societăților implicate. Acestea vor fi analizate pentru stabilirea traseului comercial al produselor și identificarea eventualelor circuite de distribuție a mărfurilor contrafăcute.

Sprijin interinstituțional în teren

Acțiunea a beneficiat de sprijinul structurilor operative din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, respectiv:

Secția de Poliție Rurală Gherța Mică

Serviciul Criminalistic

Serviciul pentru Acțiuni Speciale

Cooperarea între structurile implicate a asigurat desfășurarea în condiții de eficiență și siguranță a activităților operative.

Cadrul legal și garanțiile procesuale

Autoritățile precizează că, pe parcursul întregului proces penal, toate persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție, până la o eventuală soluționare definitivă a cauzei.