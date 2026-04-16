



O elevă din Satu Mare a obținut un rezultat remarcabil la Olimpiada Națională de Religie Catolică – cultele Romano-Catolic (limba română) și Greco-Catolic, desfășurată în perioada 6–9 aprilie 2026, la Baia Mare.

Hanna Burdea, elevă în clasa a VI-a, s-a clasat pe locul al II-lea, într-o competiție care a reunit aproximativ 180 de participanți din mai multe județe ale țării. Performanța sa confirmă nivelul ridicat de pregătire și implicare, dar și pasiunea pentru studiul religiei.

Rezultatul a fost obținut sub îndrumarea profesorului Adrian Roman, care a contribuit la pregătirea elevei pentru această etapă națională. Potrivit reprezentanților școlii, Hanna se remarcă prin seriozitate, consecvență și rezultate foarte bune la mai multe discipline, fiind un exemplu de implicare și perseverență.

Participarea la o astfel de competiție presupune nu doar cunoștințe solide, ci și capacitatea de a înțelege și interpreta în profunzime temele abordate. Premiul obținut reflectă munca susținută depusă de elevă pe parcursul anului școlar.

Reușita Hannei Burdea aduce un plus de prestigiu școlii și comunității locale, demonstrând încă o dată că performanța este posibilă prin dedicare și studiu constant. Profesori și colegi deopotrivă au transmis felicitări pentru acest rezultat deosebit.