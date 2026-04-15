



Primăria Municipiului Satu Mare anunță un nou pas important pentru modernizarea infrastructurii rutiere din oraș. Reprezentanții administrației locale au avut o întâlnire cu conducerea Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Cluj, în vederea extinderii DN 19 pe Drumul Careiului.



La discuții au participat primarul municipiului Satu Mare, viceprimarii Cristina Tămășan-Ilieș și Raul Băbțan, administratorul public Csaba Maskulik, precum și deputatul Mircea Govor, alături de directorul DRDP Cluj, Eugen Cecan.

Proiectul vizează lărgirea la trei benzi a DN 19, pe tronsonul cuprins între sensul giratoriu din Vetiș și centura de ocolire a municipiului Satu Mare. De asemenea, planul include și reconfigurarea sensului giratoriu de la centură, pentru fluidizarea traficului în zonă.

Reprezentanții Primăriei subliniază că investiția este menită să reducă aglomerația și să îmbunătățească circulația pe una dintre cele mai tranzitate artere din municipiu.

Autoritățile locale își exprimă încrederea că proiectul va fi implementat în perioada următoare, aducând beneficii importante pentru șoferi și pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din Satu Mare.



