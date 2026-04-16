Restituirea proprietăților, pe agenda Prefecturii Satu Mare









Prefectul Altfatter Tamás a condus astăzi, 16.04.2026, ședința Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Satu Mare. La lucrările comisiei au participat, de asemenea, subprefecții Ioan Tibil și Cristian Valer Beseni, împreună cu secretarul general Cosmin Dorle.





În cadrul ședinței au fost analizate și dezbătute punctele înscrise pe ordinea de zi, vizând îndreptarea unor erori materiale din Hotărârile Comisiei Județene de Fond Funciar Satu Mare privind UAT Ardud, precum și soluționarea unor contestații formulate de Comisiile Locale de Fond Funciar din Medieșu Aurit și Culciu.





Dezbaterile s-au desfășurat cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a procedurilor administrative aplicabile în materia fondului funciar. Membrii comisiei au examinat documentațiile depuse, au analizat situațiile juridice prezentate și au adoptat măsurile necesare în vederea soluționării cererilor aflate pe rol.





Ședințele Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Satu Mare au rolul de a soluționa, în limita competențelor legale, solicitările la legislația fondului funciar, specifice procesului de restituire a proprietății, ca urmare a cererilor înaintate de către cetățeni.