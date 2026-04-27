Un șofer prins băut la volan și un tânăr depistat conducând cu permisul suspendat, în două acțiuni distincte. Polițiștii rutieri și cei din mediul rural continuă controalele pentru creșterea siguranței în trafic și prevenirea accidentelor





Două cazuri de încălcare gravă a legislației rutiere au fost constatate în ultimele zile de polițiștii sătmăreni, în urma unor controale desfășurate atât în municipiul Satu Mare, cât și în mediul rural. Faptele vizează conducerea sub influența alcoolului și conducerea unui autoturism cu permisul suspendat, ambele fiind infracțiuni sancționate de legea penală.

Alcool la volan, în miez de noapte

Primul caz a fost înregistrat în noaptea de 25 aprilie, în jurul orei 00:00, când polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare au oprit pentru control un autoturism pe strada Mihai Sadoveanu.

La volan se afla un bărbat de 33 de ani, din municipiu. În urma testării cu aparatul etilotest, a fost indicată o concentrație de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare care depășește cu mult limita legală admisă.

Polițiștii au deschis un dosar penal, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Tânăr de 18 ani, depistat cu permisul suspendat

Cel de-al doilea incident a avut loc în dimineața zilei de 26 aprilie, în jurul orei 02:35, pe Drumul Județean 193, în localitatea Valea Vinului.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Valea Vinului au oprit un autoturism condus de un tânăr de 18 ani, din municipiul Satu Mare. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că acesta avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice.

Și în acest caz, a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate pentru conducerea unui vehicul pe drumurile publice având dreptul de a conduce suspendat.

Controale pentru siguranța rutieră

Acțiunile polițiștilor se înscriu în eforturile constante de prevenire a accidentelor rutiere și de responsabilizare a participanților la trafic. Autoritățile reamintesc faptul că respectarea regulilor de circulație și adoptarea unui comportament responsabil la volan sunt esențiale pentru siguranța tuturor.