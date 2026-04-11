Satu Mare Cult-ediție specială de Paște!





În Duminica Sfântă a Învierii, Satu Mare Cult v-a pregătit o emisiune specială de Paște. Alături de păstrătoarea de tradiții, Maria Bene și etnologul Mihaela Grigorean vom pătrunde în tărâmul numit cu farmec Cămara Zânelor, locul unde tradițiile vechi încă respiră prin mâinile oamenilor. Aici, semnele așezate cu grijă spun povești despre rost, credință și legătura cu natura: laba de gâscă, scara, frunza de brad, dar și alte motive străvechi, păstrate din generație în generație. Din această lume plină de simboluri se naște și frumusețea ouălor încondeiate. Cu răbdare, cu ceară și cu pricepere, fiecare ou devine o poveste pascală, un semn al bucuriei, al renașterii și al identității locului.