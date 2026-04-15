Șofer băut implicat într-un accident rutier în Satu Mare





Un accident rutier soldat cu pagube materiale a avut loc în municipiul Satu Mare, în data de 14 aprilie, în jurul orei 11:20, la intersecția străzii 9 Mai 1877 cu bulevardul Henri Coandă.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, un bărbat de 46 de ani, din municipiu, nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de autoturismul din fața sa, condus de o femeie de 57 de ani, intrând în coliziune cu acesta.

Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime, ci doar cu pagube materiale.

În urma testării cu aparatul etilotest, polițiștii au constatat că șoferul avea o alcoolemie de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.