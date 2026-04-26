



Elevii unei clase din Satu Mare au participat la o activitate educativă inedită organizată de Biblioteca Județeană Satu Mare, intitulată „Spitalul de cărți & Cartea vie a clasei”.

În cadrul acesteia, copiii au devenit, pentru o zi, „doctori de cărți”, având misiunea de a repara volume deteriorate. Sub îndrumarea organizatorilor, elevii au consultat „pacienții”, au completat fișe de diagnostic și au intervenit cu grijă pentru a reface pagini rupte sau colțuri îndoite.

După această etapă practică, participanții și-au pus în valoare creativitatea contribuind la realizarea unei „Cărți vii a clasei”, un proiect care a îmbinat lectura cu exprimarea artistică.

Pentru implicarea și dedicarea lor, toți elevii au fost recompensați cu diplome, în semn de apreciere pentru grija arătată față de cărți.

Reprezentanții Bibliotecii Județene Satu Mare au subliniat importanța unor astfel de activități în formarea respectului pentru lectură și pentru patrimoniul cultural scris.