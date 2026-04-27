Număr ridicat de prezentări la Unitatea de Primire Urgențe, cu peste o sută de cazuri critice și aproape 140 de internări

La finalul săptămânii trecute, Unitatea de Primire Urgențe din cadrul Spitalul Județean de Urgență Satu Mare a înregistrat un flux intens de pacienți, nu mai puțin de 522 de persoane solicitând îngrijiri medicale într-un interval de doar trei zile.

Aglomerare constantă în UPU

Potrivit datelor oficiale, prezentările s-au întins pe perioada 24–27 aprilie, interval în care personalul medical a gestionat un volum ridicat de cazuri. Dintre acestea, 133 au fost considerate critice, necesitând intervenții rapide, în timp ce 329 au fost încadrate ca urgențe.

De asemenea, 60 de cazuri au fost catalogate drept non-urgente, însă au necesitat evaluare medicală în cadrul unității.

Internări pentru investigații suplimentare

În urma consultațiilor și investigațiilor efectuate, 139 de pacienți au fost internați pentru tratament și monitorizare suplimentară. Restul pacienților au primit îngrijiri de specialitate și recomandări medicale, fiind externați.

Presiune pe sistemul medical

Numărul mare de prezentări într-un timp scurt evidențiază presiunea constantă asupra personalului medical din cadrul UPU, dar și necesitatea unei gestionări eficiente a cazurilor, în funcție de gravitate.

Reprezentanții unității medicale continuă să monitorizeze situația și să asigure intervenții rapide pentru pacienții care ajung în stare critică.