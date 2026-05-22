Procesul de înscriere a fost precedat de etapa de reînscriere a copiilor antepreșcolari.



Înscrierea copiilor de vârstă antepreșcolară la creșele aflate în subordinea unității de învățământ Creșa Satu Mare se face în perioada 25 mai - 4 iunie 2026.

Programul de primire a dosarelor este următorul: de luni până joi între orele 09.00 – 15.00, iar vineri între orele 09.00 – 12.00, prin depunerea unui dosar de înscriere la sediul unității, str. Wolfenbüttel nr. 8 -10 de către părintele/reprezentantul legal al copilului.

Creșa Satu Mare informează că dosarele de înscriere se pot transmite și online la adresa de email dmc@primariasm.ro în perioada mai sus menționată. După primirea și verificarea documentelor, solicitantul va primi un email de confirmare privind înregistrarea și numărul de înregistrare atribuit dosarului. Opțiunea de trimitere a documentelor online se adresează exclusiv familiilor căsătorite sau mamelor singure care au custodia exclusivă a copilului.

Începând din 15 iunie 2026, la sediile creșelor se publică listele privind dosarele aprobate, pe baza numărului de înregistrare al dosarului, atribuit la înscriere. Părinții copiilor ale căror dosare au fost aprobate vor confirma la sediile creşelor, în perioada 1 - 2 septembrie 2026, menținerea interesului pentru locul obținut. În caz contrar, acesta va fi redistribuit pentru următorul copil aflat pe lista de așteptare.

Vă reamintim că de serviciile acordate de către creșe pot beneficia copiii cu vârstă antepreșcolară- între 12 și 36 luni pentru creșa Mica Sirenă și între 18 și 36 luni pentru toate celelalte creșe, care au domiciliul sau reședința în municipiul Satu Mare și sunt apți din punct de vedere medical pentru a frecventa colectivitatea.



Actele necesare înscrierii la creșă sunt:

• Cerere de înscriere, anexa 1;

• Declarație pe proprie răspundere, anexa 2;

• Certificatul de naștere al copilului pentru care se face înscrierea în creșă – în copie și original;

• Certificat de naștere frate/soră – în copie și original;

• Carte de identitate mamă – în copie și original;

• Carte de identitate tată – în copie și original

• Adeverinţă de la locul de muncă al părinţilor/reprezentanţilor legali;

• Adeverinţă de la locul de muncă al părintelui aflat în concediu de îngrijire copilului în vârstă de până la 2 ani, din care să reiasă data reluării activităţii;

• Copie a hotărârii/sentinţei de divorţ, dacă e cazul; Declarație notarială privind acordul înscrierii la creșă dată de cel de-al doilea părinte în situația în care nu sunt/nu au fost căsătoriți, sau în situația în care custodia asupra copilului este comună.

• Copie a hotărârii/sentinţei de plasament sau a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei, dacă este cazul;

• Copie după certificatul de deces al părintelui/reprezentantului legal, dacă este cazul;

• în cazul părinților care își desfășoară activitatea în străinătate adeverință de angajat și/sau contractul de muncă pentru fiecare dintre părinții/reprezentanții legali în cauză, tradusă în limba română SAU declarație notarială a persoanei în cauză că își desfășoară activitatea în străinătate în baza unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată;

• Copie după ultima Declarație privind veniturile realizate, înregistrată la Administrația Finanțelor Publice sau Adeverință Fiscală în situația în care părintele este persoană fizică autorizată, desfășoară activități liberale;

• Adeverinţă de la unitatea de învăţământ frecventată de către părinte, la forma de zi, dacă este cazul;

• Un document care atestă că cel puțin unul dintre părinți/părintele unic/reprezentantul legal al copilului se încadrează în una dintre situațiile: (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de handicap; (iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă;

• Adeverinţă medicală de intrare în colectivitate, Anexa nr. 3 model standard;

• Fişa de vaccinări. Anexa nr. 4 model standard.

Dacă solicitarea de admitere la creșă va fi aprobată, înainte de începerea frecventării creșei, dosarul de înscriere va fi completat cu următoarele documente medicale:

a) Aviz epidemiologic

b) examen coproparazitologic al copilului, rezultat negativ;

c) exudat faringian al copilului, rezultat negativ.



De reținut: părinții ai căror copii sunt diagnosticați de medicul specialist cu intoleranțe alimentare și care necesită regim alimentar special, pot opta pentru înscrierea acestora doar la creșele „Țara Minunilor”, „Degețica”, „Mica Sirenă” și „Punguța cu doi bani”, deoarece numai aceste locații pot asigura meniurile specifice.

Cele șapte creșe din municipiul Satu Mare sunt:



- Creşa „Ţara Minunilor”, Aleea Tisa nr. 8; - grupe cu predare în limba română și maghiară;

- Creşa „Punguţa cu doi bani”, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15 - grupe cu predare în limba română;

- Creşa „ Harap Alb”, Bld. Lucian Blaga nr.19/A; - - grupe cu predare în limba română;

- Creşa „Albă ca Zăpada”, Aleea Târnavei nr. 18; - - grupe cu predare în limba română;

- Creşa „Mica Sirenă”, Str Botizului nr. 61/A - grupe cu predare în limba română;

- Creșa „Degețica”, Bld. Lucian Blaga nr. 121 - grupe cu predare în limba română;

- Creșa „Grădina fermecată ”, Str. Iuliu Coroianu nr. 46 - grupe cu predare în limba română și maghiară.

Informații suplimentare privind procedura de înscriere a copiilor la creșe se pot obține accesând site-ul Unității de Învățământ Creșa Satu Mare: https://www.cresasm.ro/crese