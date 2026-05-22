



S-a dat start votului publicului pentru Gala UNITER, iar sătmărenii sunt invitați să susțină artiștii Trupei Harag György, care au obținut mai multe nominalizări importante în cadrul ediției din acest an.

Perioada de vot este deschisă între 22 mai, ora 00:00 și 24 mai, ora 23:59. Cei care doresc să își susțină favoriții pot vota accesând linkul: Votul Publicului Gala UNITER

Printre nominalizările obținute de artiștii Trupei Harag György se numără:

👉 spectacolul „SOPRO – Șoapte din umbră”, nominalizat la categoria „Cel mai bun spectacol”;

👉 Bocsárdi László, nominalizat la categoria „Cel mai bun regizor” pentru spectacolul „SOPRO – Șoapte din umbră”;

👉 Moldován Blanka, nominalizată la categoria „Cea mai bună actriță în rol secundar”;

👉 Nagy Csongor Zsolt, nominalizat la categoria „Cel mai bun actor în rol secundar”;

👉 Sós V. Beáta și Mihály Katalin Sára, nominalizați la categoria „Cea mai bună scenografie” pentru spectacolul „Maestrul și Margareta”.

Nominalizările confirmă încă o dată valoarea artistică a Trupei Harag György și impactul producțiilor realizate la Teatrul de Nord Satu Mare.