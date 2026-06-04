„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”





Farcau Roland Cristian - Persoana Fizica Autorizata (persoana juridica) – beneficiar – domiciliat în Comuna Sauca, sat Sauca, nr. 206, județul Satu Mare, anunță finalizarea proiectului: “SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII ÎN NOI SUPRAFEȚE OCUPATE DE PĂDURI” DIN PNRR, BENEFICIAR FARCAU ROLAND CRISTIAN - PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, UAT TASNAD, JUDEȚUL SATU MARE”. Proiectul a fost finanțat de Uniunea Europeană prin derularea Planului National de Redresare si Rezilienta, aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C2/ I.1.A COMPONENTA 2: PĂDURI ȘI PROTECȚIA BIODIVERSITĂȚII Investiția 1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane Schemă de ajutor de stat Subinvestiția I.1.A - "SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII ÎN NOI SUPRAFEŢE OCUPATE DE PĂDURI”.

Obiectivul general al proiectului: crearea de noi suprafețe împădurite și creșterea gradului de acoperire cu vegetație forestieră la nivel local, în vederea reducerii efectelor schimbărilor climatice, îmbunătățirii calității aerului și a solului, precum și creării de condiții mai bune pentru biodiversitate.

În cadrul proiectului au fost realizate următoarele activități principale:

- întocmirea documentațiilor tehnice necesare implementării investiției;

- pregătirea terenului și efectuarea lucrărilor de împădurire, în conformitate cu normele silvice în vigoare;

- plantarea speciilor forestiere adecvate condițiilor climatice și pedologice din zonă;

- lucrări de îngrijire și întreținere a plantațiilor nou înființate pe durata proiectului.

Rezultatele proiectului au fost:

- realizarea unei plantații forestiere pe o suprafata degradată (nisipoasă) de 8,55 ha, cu puieți forestieri: 50% Cer, St.r, 25% Frasin, Paltin de munte, 25% Sânger, Macies, în raza UAT Tasnad, județul Satu Mare, teren arabil afectat de eroziune de suprafață;

- investiția realizată va avea un efect pozitiv asupra biodiversității în zonele deficitare în păduri, precum și prin reconstrucția funcționalității ecosistemelor forestiere;

- realizarea proiectului generează crearea unor suprafețe noi împădurite în zone lipsite de pădure, afectate de fenomene meteorologice adverse (eroziune de suprafață);

- creșterea suprafețelor ocupate de păduri în UAT Tasnad;

- captarea carbonului și îmbunătățirea calității mediului;

- protejarea resurselor de sol și apă;

- creșterea rezilienței comunității locale în fața efectelor schimbărilor climatice.

Valoarea totala a proiectului a fost de 378.267,03 lei, echivalentul a 76.446,93 euro, reprezentând partea din sprijinul financiar care se finanțează prin PNRR.

Pentru informații suplimentare: Persoana juridica – Farcau Roland Cristian – Persoana Fizica Autorizata – com. Sauca, sat Sauca, nr. 206, judetul Satu Mare;

Contact: Farcau Roland Crsitian – reprezentant beneficiar proiect, tel.: +40 0747.548.860;