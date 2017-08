Andrei Săsăran, de la ADEP la Naţională

Satmareanul Andrei Sasaran a debutat la Nationala de handbal juniori a Romaniei.

“Andrei e cu lotul national in Serbia unde echipa de juniori a Romaniei are programate meciuri de verificare. Sunt extrem de bucuros pentru el, e un produs al nostru, de la ADEP Satu Mare si imi doresc sa reuseasca in cariera de handbalist”, ne-a transmis antrenorul sau de la club, Dan Sebastian.

Nascut in 2002, Andrei Sasaran joaca atat pe postul de centru cat si inter stanga.

Altfel, echipa de juniori de la ADEP Satu Mare, pregatita de Dan Sebastian, se afla in aceasta saptamana in cantonament la Valea Mariei.

Din lot fac parte: portari – Marc Raul, Pop Alex. Jucatori: Muresan Raul, Illes Adrian, Podina Benjamin, Dragus Alex, Gatina Gabriel, Titean Darius, Borhidan Kevin, Resetar Adrian, Grenczer Kristofer si Eduard Suta.