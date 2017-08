De la Lazuri la… Mondiale

Veste excelentă primită vineri de cei de la CS Samuraiul. Sportivul sătmărean VidaArmindin Lazuri a fost selecționat în lotul național de karate olimpic și va participa la Campionatele Mondiale de karate Goju Ryu ce vor avea loc la București între 14-17 septembrie.

Sportivul Vida Armin este legitimat la CS Samuraiul Satu Mare , practică karate de 10 ani și va participa la proba kumite individual la -76 kg. Are in palmares multe medalii obtinute la competitii nationale si internationale dintre care cele mai valoroase sunt aurul national si un loc IV la Campionatele Europene.

De remarcat că Vida Armin este din comuna Lazuri si provine de la sectia de karate din cadrul CS Samuraiul.

”Pe parcursul anilor de când functioneaza sectia de karate din comuna Lazuri niciodata nu s-a reusit sa trimita un sportiv la Mondiale , desi aceasta sectie are in palmares titluri nationale si europene. Este o sansa deosebita ca un sportiv din mediul rural sa ajunga la un Campionat Mondial . Ne bucurăm că el este sustinut de comunitatea din Lazuri , iar o parte din cheltuielile de participare sunt sustinute și de catre Primaria comunei Lazuri. Sportivii clubului nu au avut vacanta in acest an asteptand aceasta decizie a FRK si antrenandu-se incontinuu. Asadar, de luni, sportivul are un program intens de antrenament in care toti antrenorii de la AJK Satu Mare vor avea o luna sa il pregateasca”, spune Magos Robert, președintele CS Samuraiul. Sportivul are programate două antrenamente pe zi, iar de pregatirea fizica se va ocupa Anzik Arnold , antrenor la Energy ( TRX , Cycling, Tae Bo, DBands) , partea teoretica a arbitrajului va fi tinuta de catre Filer Ivan, iar de partea tehnica se va ocupa Magos Robert.