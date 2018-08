Deputatul Octavian Petric: ’’În jurul meu nu construieşte nimeni, nu vreau să aud gălăgie’’

Ieri am fost căutaţi la redacţie de către doamna Maria Maier, o femeie de afaceri din Tășnad, care are deschis în centrul stațiunii un motel numit ”Dora” şi care mai are un contract de finanţare în valoare de 1.308.920 lei din care finanţare nerambursabilă 857.663 lei prin Ministerul Dezvoltării Regionale pentru construirea unei noi pensiuni. Aceasta are marele ghinion de a avea terenul pe care vrea să construiască pensiunea lângă terenul unde are casă de vacanţă deputatul Octavian Petric. Petric a ameninţat-o şi i-a spus că el nu o va lăsa să îşi facă pensiunea lângă casa lui, făcându-i de altfel o serie de plângeri la Inspectoratul de Stat în Construcţii, dorind astfel să obţină anularea autorizaţiei de construcţie, lucru care duce automat la pierderea proiectului şi a finanţării nerambursabile de 857.663 lei.

Culmea tupeului: casa deputatului Petric este construită fără autorizaţie de construcţie

Deputatul Octavian Petric sfidează opinia publică şi investitorii din staţiunea Tăşnad încercând să blocheze investiții într-o zonă turistică, în plină dezvoltare. Petric și-a construit o casă de vacanță în mijlocul stațiunii Tășnad, și acum vrea liniște. Fără autorizație de construcție, mai mult, ar fi intrat cu 20 mp pe proprietatea doamnei Maria Maier. Pentru a nu-l deranja nimeni, face tot posibilul să oprească construcția de vile, moteluri sau pensiuni în jurul lui. Vecinii săi, revoltați, au declarat că deputatul Petric le-a spus clar că el, atunci când vine la casa de vacanță, de obicei în weekend, nu vrea să audă gălăgie.

Acesta a mai sabotat o investiţie privată

Un alt vecin care are probleme cu deputatul Octavian Petric este Sorin Bicăzan, pe același motiv: nu vrea să audă gălăgie în preajma lui. Bicăzan are începută o casă de vacanță cu două nivele, dar Petric a făcut tot posibilul să-i blocheze construcția. ”Tot scandalul a apărut după ce l-a deranjat că am făcut casa mai înaltă decât a lui. La un moment dat a venit la mine să mă întrebe ce vreau să construiesc. I-am spus că vreau să ridic o casă cu două nivele. Atunci mi-a spus să o fac doar cu un nivel și mi-a cerut să nu fac cumva pensiune că o să-i stric liniștea”, ne-a declarat Sorin Bicăzan.



Acesta a explicat că, după ce a aflat ce intenții are, deputatul Petric a început să facă presiuni la nivelul primăriei pentru a nu primi autorizația de construcție. ”Am așteptat un an de zile să primesc toate actele necesare pentru casă, dar nu am primit nimic. M-am dus de multe ori la primărie și m-au tot amânat. Am înțeles că domnul deputat a trecut pe acolo pentru a-mi băga bețe în roate”. Drept consecință, ne-a mai spus Bicăzan, a început lucrările pentru ridicarea vilei sale, considerând că, pe parcurs, o să obțină toate autorizațiile necesare. Dar, în loc să obțină hârtiile de la autoritățile locale, a primit preaviz pentru oprirea lucrărilor pe motiv că nu are autorizație de construcție. ”Da, recunosc, am construit fără acte, dar primăria m-a obligat, pentru că m-a tot dus cu vorba un an de zile”, a mai spus vecinul deputatului. Acesta ne-a precizat că Petric face tot posibilul pentru a-i bloca lucrările, a declarat, în anul 2016, Sorin Bicăzan pentru site-ul Anchete online.

Petric a încercat blocarea investiţiei încă de la început

Maria Maier a declarat că Petric a încercat încă de la început să blocheze construcţia pensiunii. Aceasta ne-a relatat că Petric a pus presiune pe cei din Primărie, de la Urbanism, să nu îi elibereze Certificatul de Urbanism necesar la întocmirea şi predarea proiectului şi că acesta a fost eliberat doar cu două zile înainte de depunerea proiectului, şi anume în 04.05.2017, chiar dacă actele necesare pentru PUZ s-au depus în 08.04.2016 şi PUZ-ul a fost aprobat în şedinţa de Consiliu Local Tăşnad în data de 23.02.2017.De asemenea, de frica deputatului Petric, secretarul Primăriei Tăşnad nu a semnat certificatul de urbanism până când nu a primit hârtie de la prefectură că proiectul nu va fi atacat în contencios administrativ.Acesta a primit hârtia în 16.03.2017 în care scrie clar : “Urmare a adresei dvs. nr.4497/2017 vă comunicăm faptul că Hotărârea nr.13/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “În scopul obţinerii actelor premergătoare pentru construire pensiune D+P+2E”, adoptat în şedinţa ordinară din data de 23.02.2017, nu este atacată de către Prefect la instanţa de contencios administrativ. Semnată de prefectul de la acea dată, Radu Bud, adresă pe care o punem dovadă.



După obţinerea autorizaţiei de construcţie în anul 2018, deputatul Octavian Petric a depus o plângere la Inspectoratul de Stat în Construcţii şi face presiuni folosindu-se de statutul de deputat pentru a încerca anularea autorizaţiei de construcţie şi încearcă să facă presiuni inclusiv la Prefectură ca să se găsească un motiv să se obţină anularea autorizaţiei de construcţie.

Contactat telefonic, consilierul pe relaţii cu publicul de la Prefectura Satu Mare, Florin Găzdac, a spus că se cunoaşte situaţia şi aşteaptă un punct de vedere de la ISC, dar că părerea lui este că documentaţia este în regulă şi legală.

Aşadar, pentru confortul său personal şi folosindu-se de faptul că este deputat în Parlamentul României, Petric încearcă să bloceze o investiţie privată în valoare de 1.309.920 lei cu o finanţare nerambursabilă de 857.663 lei care urmează să aducă plus valoare zonei din staţiunea turistică Tăşnad, atât material, cât şi vizual, nemaivorbind că va aduce după sine şi câteva locuri de muncă şi o contribuţie semnificativă la bugetul local al oraşului Tăşnad.

Maria Maier: ”Rolul lui Petric e altul, nu să îşi bată joc de cetăţenii din Tăşnad”

Până acum, după spusele doamnei Maria, a cheltuit peste 100.000 euro pe proiect, bani din afacerea familiei şi din credite, şi speră să fie lăsată în pace să îşi finalizeze investiţia, mai ales că în 24.07.2018 a semnat contractul de finanţare. Aceasta a făcut o declaraţie înainte de plecarea din redacţie, pe care o redăm: “Eu sunt un om simplu şi muncitor, împreună cu toată familia mea, şi din suflet vă zic că nu cred că rolul lui Petric în Parlament este de a-şi bate joc de cetăţenii oraşului Tăşnad, eu cred că rolul lui ar trebui să fie altul…”, a declarat, pentru Gazeta de Nord- Vest, Maria Maier.

Cristian Stan