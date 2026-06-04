Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu” au lansat un sondaj prin care doresc să afle opiniile publicului despre cea mai importantă sărbătoare a comunității

Organizatorii Zilelor Orașului Satu Mare îi invită pe locuitorii municipiului să contribuie activ la pregătirea viitoarelor ediții ale evenimentului, prin completarea unui chestionar online dedicat evaluării ediției din acest an și colectării de sugestii pentru programul artistic din 2027.

Inițiativa aparține Primăriei Municipiului Satu Mare și Centrului Cultural „G.M. Zamfirescu”, instituții care doresc să afle direct de la participanți ce așteptări au și ce artiști și trupe și-ar dori să urce pe scena celei mai importante sărbători a orașului.

Opinia publicului, esențială pentru organizatori

Zilele Orașului Satu Mare reprezintă unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului, reunind mii de participanți de toate vârstele în jurul unor spectacole, activități culturale și momente de divertisment.

Pentru a adapta viitoarele ediții la preferințele publicului, organizatorii au lansat un sondaj prin care îi întreabă pe sătmăreni cât de mulțumiți au fost de ediția din 2026 și ce îmbunătățiri consideră necesare pentru viitor.

Propuneri pentru artiștii din 2027

Unul dintre obiectivele principale ale consultării este identificarea artiștilor și formațiilor pe care publicul și-ar dori să îi vadă la ediția din 2027 a Zilelor Orașului.

Prin intermediul chestionarului, participanții pot transmite sugestii privind programul artistic, contribuind astfel la construirea unei ediții cât mai apropiate de preferințele comunității.

Împreună pentru o sărbătoare a întregului oraș

Reprezentanții organizatorilor subliniază că Zilele Orașului sunt mai mult decât un simplu festival, fiind un moment de întâlnire și celebrare a comunității sătmărene.

„Zilele Orașului Satu Mare reprezintă un moment special pentru comunitatea noastră, o sărbătoare de care ne bucurăm împreună, de la mic la mare. Așteptăm părerea dumneavoastră despre eveniment”, au transmis organizatorii.

Cei interesați să participe la sondaj pot completa formularul online pus la dispoziție de organizatori, contribuind astfel la conturarea viitoarei ediții a evenimentului.

Prin această inițiativă, Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu” își propun să transforme opiniile și sugestiile cetățenilor într-un element important al procesului de organizare, consolidând astfel legătura dintre comunitate și unul dintre cele mai importante evenimente ale orașului.