Spațiul destinat comunității a fost distrus de persoane necunoscute, iar administrația locală face apel la responsabilitate și respect față de bunurile publice

Un nou act de vandalism a afectat patrimoniul public al orașului Ardud. Foișorul amplasat în apropierea Casei de Cultură, un loc amenajat pentru relaxare, socializare și desfășurarea unor activități culturale și educative, a fost distrus de persoane necunoscute, provocând indignare în rândul comunității și al autorităților locale.

Reprezentanții administrației locale au transmis că situația este cu atât mai regretabilă cu cât acest spațiu a fost creat pentru a fi utilizat de întreaga comunitate și a devenit, în ultimii ani, un loc de întâlnire apreciat în special de tinerii din Ardud.

Un spațiu destinat comunității, afectat de lipsa de respect

Foișorul de la Casa de Cultură a fost conceput ca un loc deschis tuturor cetățenilor, unde oamenii să se poată întâlni, să socializeze și să participe la diverse activități recreative sau culturale. Autoritățile locale subliniază că investițiile realizate în astfel de spații au ca scop creșterea calității vieții și consolidarea spiritului comunitar.

„Ne întristează faptul că astfel de situații devin tot mai frecvente și ne este greu să înțelegem lipsa de respect față de bunurile care aparțin întregii comunități”, au transmis reprezentanții administrației locale.

Poliția a fost sesizată

În urma incidentului, organele de poliție au fost sesizate pentru identificarea și sancționarea persoanelor responsabile. Autoritățile consideră că astfel de comportamente trebuie descurajate ferm, pentru a preveni repetarea unor acte similare și pentru a transmite un mesaj clar că distrugerea bunurilor publice nu va fi tolerată.

Demersul are ca scop atât tragerea la răspundere a celor vinovați, cât și protejarea investițiilor realizate în beneficiul comunității.

Apel la responsabilitate și implicare civică

Administrația locală adresează un apel tuturor cetățenilor, în special tinerilor, să manifeste respect față de spațiile publice și față de eforturile depuse pentru dezvoltarea orașului.

Reprezentanții comunității subliniază că libertatea de a utiliza astfel de locuri trebuie să fie însoțită de responsabilitate și grijă față de bunurile comune.

Respectul pentru oraș reflectă respectul pentru comunitate

Incidentul readuce în atenție necesitatea cultivării spiritului civic și a responsabilității față de patrimoniul public. Fiecare investiție realizată pentru modernizarea și dezvoltarea orașului este destinată tuturor locuitorilor, iar protejarea acestor bunuri reprezintă o responsabilitate comună.

„Orașul nostru este casa noastră comună. Modul în care îl respectăm spune multe despre noi ca comunitate”, este mesajul transmis de autoritățile locale după producerea acestui act de vandalism.