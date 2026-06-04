Absolvenții uneia dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din județul Satu Mare și-au luat rămas-bun de la anii de liceu într-o atmosferă festivă și plină de emoție

Curtea Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare a fost neîncăpătoare la festivitatea ultimului sunat de clopoțel, eveniment care a marcat încheierea unei etape importante din viața absolvenților Promoției 2026. Considerat cel mai apreciat liceu din județul Satu Mare, colegiul și-a celebrat elevii într-un cadru festiv, în prezența profesorilor, părinților, autorităților locale și a numeroșilor invitați.

Evenimentul a fost încărcat de emoție, recunoștință și speranță, reunind generații de elevi și cadre didactice care au contribuit la consolidarea prestigiului instituției.

Premii pentru performanță și rezultate de excepție

Un moment important al festivității a fost dedicat premierii elevilor care s-au remarcat prin rezultate deosebite la învățătură și prin performanțe obținute la concursuri și olimpiade școlare.

Directorul colegiului, Natalia Boloș, și directorul adjunct, Nicoleta Cherecheș, au înmânat diplome și premii elevilor merituoși, felicitându-i pentru munca, perseverența și seriozitatea demonstrate de-a lungul anilor de studiu.

Mesajele șefilor de promoție

Printre cele mai emoționante momente ale ceremoniei s-au numărat discursurile susținute de șefii de promoție, care au vorbit despre experiențele trăite în liceu, despre provocările depășite și despre legăturile create în anii petrecuți în băncile colegiului.

Mesajele lor au fost primite cu aplauze și au stârnit numeroase emoții în rândul colegilor, profesorilor și părinților prezenți la eveniment.

Cheia liceului, predată noii generații

Respectând tradiția colegiului, absolvenții au predat simbolic cheia instituției elevilor din clasa a XI-a, gest care marchează continuitatea și responsabilitatea noii generații de a duce mai departe valorile și prestigiul Colegiului Național „Mihai Eminescu”.

Momentul a simbolizat transferul responsabilității și al spiritului de excelență care definește una dintre cele mai importante instituții de învățământ din județ.

Oficialități alături de absolvenți

La festivitate au participat și reprezentanți ai administrației locale și județene, printre care vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, și viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan Ilieș, care au transmis felicitări absolvenților și le-au urat succes în toate proiectele viitoare.

Final spectaculos pentru Promoția 2026

Festivitatea s-a încheiat într-o notă spectaculoasă, cu artificii de zi care au colorat cerul și au marcat simbolic finalul unei etape importante din viața absolvenților.

Între flori, fotografii, îmbrățișări și lacrimi de bucurie, Promoția 2026 a Colegiului Național „Mihai Eminescu” și-a luat rămas-bun de la anii de liceu, pregătită să pășească spre noi provocări și oportunități, purtând mai departe renumele unei instituții de elită a învățământului sătmărean.