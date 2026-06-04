Două zile dedicate cântecului, dansului și portului popular românesc, cu participarea unor ansambluri din mai multe județe și un recital extraordinar susținut de Paula Hriscu

Orașul Tășnad se pregătește să găzduiască, în perioada 13-14 iunie 2026, cea de-a XXV-a ediție a Festivalului Interjudețean de Folclor „Dragu-mi-i cântu’ și jocu’”, unul dintre cele mai îndrăgite evenimente culturale dedicate promovării și conservării tradițiilor autentice românești. Manifestarea este organizată de Consiliul Județean Satu Mare, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare și Primăria Orașului Tășnad.

Tradiția continuă la Tășnad

Primarul orașului Tășnad, Adrian Farcău, a transmis o invitație deschisă tuturor iubitorilor de folclor să participe la acest eveniment de referință pentru cultura populară românească.

„Tradiția continuă!”, este mesajul prin care edilul îi invită pe locuitorii orașului și pe oaspeții din întreaga regiune să ia parte la sărbătoarea dedicată valorilor autentice ale satului românesc.

Festivalul va reuni pe scena Sălii de Spectacole „Unirea” ansambluri folclorice și soliști din mai multe județe ale țării, care vor aduce în fața publicului frumusețea cântecului, jocului și portului popular specific diferitelor zone etnografice.

Program bogat pe parcursul a două zile

Manifestările vor debuta sâmbătă, 13 iunie, de la ora 12:00, cu tradiționala Paradă a Portului Popular, urmată, de la ora 13:00, de festivalul-concurs în cadrul căruia participanții își vor demonstra talentul și autenticitatea repertoriului.

Duminică, 14 iunie, începând cu ora 13:00, va avea loc Gala Laureaților, momentul culminant al festivalului, în cadrul căruia vor fi recompensați cei mai valoroși concurenți.

Paula Hriscu, invitat special al ediției jubiliare

Unul dintre cele mai așteptate momente ale evenimentului va fi recitalul extraordinar susținut de Paula Hriscu, una dintre cele mai apreciate și iubite interprete ale folclorului românesc contemporan.

Prezența artistei conferă un plus de valoare ediției aniversare și promite să ofere publicului un spectacol deosebit, încărcat de emoție și autenticitate.

O sărbătoare a identității românești

Ajuns la cea de-a XXV-a ediție, Festivalul Interjudețean de Folclor „Dragu-mi-i cântu’ și jocu’” reprezintă o manifestare culturală de tradiție care contribuie la promovarea patrimoniului folcloric și la transmiterea valorilor autentice către noile generații.

Intrarea la toate evenimentele este liberă, iar organizatorii îi așteaptă pe toți cei care prețuiesc tradițiile românești să participe la această sărbătoare a cântecului, dansului și portului popular, desfășurată în inima Țării Oașului și a Codrului, la Tășnad.



