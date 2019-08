Caiacistul Ionuț Stancovici, proiect pentru siguranța în apă

Ionuț Stancovici, președinte al asociației Club Sportiv Caiac SMile, are în vedere crearea unui proiect prin care să dea jos miturile despre siguranța omului în apă și să aducă o perspectivă obiectivă în atenția tuturor celor care sunt amatori de distracție în apă, fie în râuri, lacuri sau alte forme.

În siguranță “la scăldat”

Ideea de a înștiința populația cu privire la măsurile de siguranță și comportamentele benefice care pot fi adoptate de oameni “la scăldat” – este una necesară și lăudabilă. “De anul trecut încă mi-a venit ideea de a anunța populația cât de mult putem s-o facem, să ne plimbăm pe Someș o dată pe săptămână și să lăsăm tot felul de afișe pe plajele acestea făcute la tot felul de balastiere. De asemenea, la lacuri ne-am dorit să lăsăm afișe, să știe cât mai multă lume. Iar în tabără (Caiac SMile este organizatorul taberei AVENTURĂ ÎN NATURĂ), la fel, avem foarte mulți copii, îi înștiințăm pe copii chiar să spună acasă ce vrem să le transmitem” – spune caiacistul Ionuț Stancovici.

Despre șocul termic

“Sunt două pericole pentru care vreau să atrag atenția. Este vorba despre șocul termic, care este cauza foarte multor decese, înecuri. În momentul în care omul este la plajă, consumă alcool de exemplu, corpul lui se încălzește, are 30 și, 40 de grade, merge, se aruncă în apa care are 15, 20, 25 de grade, vă dați seama, acel șoc termic îi oprește inima și practic de aici pornesc majoritatea problemelor. Șocul termic poate fi puțin întârziat, deci nu chiar în acel moment. Vei simți doar când ieși afară din apă că ești puțin obosit, că îți este lene, ajungi acasă și ți se face rău.



Se poate scăpa foarte ușor de acest șoc termic – noi îi învățăm și pe copii – înainte să ajung să mă arunc în apă, intru până la genunchi în apă, îmi ia 5, poate 6 secunde în care mă stropesc puțin, arunc apă pe mine, iar apoi mă pot distra pentru că practic mi-am salvat viața. De aceea aceste simple măsuri de prevenție trebuie împărtășite cu cât mai mulți oameni pentru a evita situațiile neplăcute”, explică Ionuț Stancovici.

Adevărul despre vârtejuri

“Al doilea lucru pe care vreau să îl aduc în discuție este vârtejul. Vârtejurile sunt cu atât mai mult renumite pe Someș, cum spune lumea “l-a luat vârtejul”. Vârtejurile sunt ca o pâlnie . Un vârtej are putere sus. Te trage sub apă și te scoate puțin mai încolo. Pe la jumătate el nu mai are putere, deci în momentul în care ești tras de un vârtej, trebuie să te lași tras de vârtej pentru că te scoate puțin mai încolo. Te lași tras de vârtej, atingi fundul apei, te împingi și ieși afară. Nu este voie să lupți cu vârtejul. Oamenii în acest punct greșesc, pentru că nu înțeleg cum funcționează vârtejul și, din frică, luptă cu el. Un alt lucru important este să menționez că dacă ai vestă de salvare pe tine, nu te poate trage vârtejul”, a spus Ionuț Stancovici.

Rareş Jucan