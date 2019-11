Acvilele încep bătălia pentru EUROBASKET 2021

Nationala feminina a Romaniei s-a reunit in week-end la Timisoara si a inceput de duminica seara pregatirile pentru FIBA Women’s EuroBasket 2021 Qualifiers sub comanda antrenorului principal Ayhan Avci. Pentru primele doua meciuri oficiale din cadrul Grupei D, cu Danemarca si cu Cehia, staff-ul tehnic coordonat de antrenorul turc a convocat 14 Acvile in pregatirile de la Timisoara. Partida dintre Romania si Danemarca este programata sa se dispute azi, 14 noiembrie, in Sala Sporturilor “Constantin Jude”, cu incepere de la ora 18:00, intalnirea urmand sa fie transmisa in direct de DIGI SPORT 2.

In perspectiva primelor partide oficiale din campania de calificare la FIBA Women’s EuroBasket 2021, staff-ul tehnic al nationalei feminine, format din antrenorul principal Ayhan Avci si antrenorii secunzi Muge Berkalp si Miruna Crasnic, a convocat in pregatire urmatoarele 14 sportive:

Annemarie Godri-Parau (ACS Sepsi Sic Sf. Gheorghe)

Tunde Kilin (Universitatea Cluj-Napoca)

Alina Podar (CSM Satu Mare)

Carla Popescu (CSM Satu Mare)

Ecaterina Armanu (CSTB Olimpia CSU Brasov)

Romina Filip (CSTB Olimpia CSU Brasov)

Gabriela Irimia (CSM Targo-viste)

Gabriela Marginean (Cukurova Basketbol)

Nora Demeter (ACS Sepsi Sic Sf. Gheorghe)

Alexandra Ghita (CSM Targo-viste)

Nicolett Orban (ACS Sepsi Sic Sf. Gheorghe)

Elisabeth Pavel (Basket Costa l’Unicef)

Adina Stoiedin (CSM Satu Mare)

Ashley Walker (Passalacqua Basket Ragusa)

Sătmăreanca Claudia Cuic-Pop (Galatasaray Istanbul) a fost convocata initial, dar s-a accidentat la meciul sustinut in cupele europene la Sf. Gheorghe cu Sepsi.Din păcate, Claudia nu va putea evolua o bună parte a acestui sezon din cauza accidentării la genunchi.

De remarcat că trei jucătoare au fost convocate de la CSM Satu Mare, Alina Podar, Carla Popescu și Adina Stoiedin.

Reamintim faptul ca din actuala campanie de la calificare la FIBA Women’s EuroBasket 2021 invingatoarele celor noua grupe vor obtine vizele pentru turneul final continental impreuna cu alte cinci nationale (cele mai bune cinci echipe clasate pe locul 2).