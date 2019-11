Acvilele, învinse în ultima secundă

Reprezentativa feminina de baschet a Romaniei s-a aflat la doar o secunda distanta de o mare victorie, Acvilele cedand duminică seara, la Praga, in fata selectionatei similare a Cehiei, cu scorul de 69-70 (17-24, 14-11, 13-7, 15-18). Cosul victoriei a fost marcat de Elhotova in ultima secunda de joc iar Cehia se instaleaza pe primul loc al grupei D din cadrul FIBA Women’s EuroBasket 2021 Qualifiers, in vreme ce Romania ocupa locul secund, la egalitate de puncte cu Italia. Urmatorul joc al Acvilelor este programat pentru 12 noiembrie 2020, data cand vor primi replica nationalei Italiei.

Din lotul României au făcut parte și trei jucătoare de la CSM SATU MARE, Alina Podar, Adina Stoiedin și Carla Popescu.

Dornice sa faca o figura cat mai frumoasa si sa incline balanta victoriei in favoarea lor, Acvilele au reusit sa faca fata tavalugului gazdelor si dupa un prim sfert dominat de nationala Cehiei au reusit sa reduca din diferenta si sa intre la vestiare doar cu un handicap minor: scor 31-35. La reluare, cu Godri-Parau si Walker aproape de neoprit sub panouri, Romania reface ecartul pas cu pas si ajunge sa inchida sfertul al treilea cu un mic avantaj stabilit dupa cosul parafat de romanca de origine americana: scor 44-42. Ultima parte se deruleaza cu garda jos, Godri-Parau si Walker aduc din nou puncte importante la zestrea tricolora iar in ultimele minute de joc iese la rampa si Marginean, care puncteaza necrutator si face ca tabela sa indice 69-68 in favoarea nationalei noastre cu 12 secunde inainte de fluierul final. Dupa un timp de odihna solicitat de gazde, Acvilele revin pe teren si forteaza apararea, dar Elhotova gaseste un culoar liber la ultima repunere si marcheaza cu sange rece de la semi-distanta, inchizand tabela la scorul de 70-69 pentru Cehia.

Tot duminica seara, Italia s-a impus in deplasare in fata Danemarcei, cu scorul de 82-72, astfel ca topul grupei D dupa primele doua etape arata astfel:

1. Cehia – 4 puncte (2 victorii)

2. ROMANIA – 3 puncte (1 victorie, 1 infrangere)

3. Italia – 3 puncte (1 victorie, 1 infrangere)

4. Danemarca – 2 puncte (2 infrangeri)

Cursa de calificare la turneul final european se va relua in toamna anului viitor, urmatoarele partide din grupa D fiind programate sa se desfasoare in 12 noiembrie 2020: Romania va evolua in fata propriilor suporteri impotriva Italiei.