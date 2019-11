Adrian Rus: “Suntem încrezători în forţele proprii”

Au început deja emoţiile pentru echipa naţională. Duminică a avut loc reunirea lotului pentru dubla cu Suedia şi Spania. Printre primii stranieri sosiţi s-a numărat şi sătmăreanul Adrian Rus.

“Suntem încrezători, sper să facem o partidă mai bună decât cea cu Norvegia şi să câştigăm. Avem nevoie de cele 3 puncte cu Suedia şi minim un egal în Spania”, a spus Adrian Rus despre cele două meciuri care urmează pentru selecţionata lui Cosmin Contra, ultimele din preliminariile pentru Campionatul European de anul viitor.

Fotbalistul de la Fehervar este indiferent dacă Spania va trata meciul cu România, ultimul din grupă, cu cea mai bună echipă: “Sincer, nu prea mă interesează, pot să joace cu oricine, eu am încredere în colegii mei şi în mine şi o să facem o partidă mare şi sper să ne calificăm. Merită aceşti oameni”.

Doar şase meciuri a jucat Rus la Fehervar, după ce în sezonul trecut a fost împrumutat de Akademia Puskas în Liga 1, la Sepsi.

Contra l-a trimis pe Ionuț Radu la Tineret

Selectionerul Cosmin Contra isi joaca postul in meciurile cu Suedia si Spania, ultimele din campania de calificare la EURO 2020.

Tricolorii au nevoie de patru puncte in dubla cu Suedia si Spania. Cu alte cuvinte, suntem condamnati sa castigam acasa cu Suedia in fata unui stadion arhiplin si sa nu pierdem apoi in Spania, echipa deja calificata la turneul final.

Romania are nevoie de cei mai in forma jucatori pentru indeplinirea obiectivului, insa selectia lui Cosmin Contra ridica anumite semne de intrebare.

In sensul ca pare de neinteles cum la capitolul portari in lotul Romaniei au fost convocati Ciprian Tatarusanu, Florin Nita si Silviu Lung jr, primii doi fiind rezerve la echipele lor, in timp ce al treilea evolueaza pentru ultima clasata din Turcia.

In acelasi timp, Ionut Radu nu a prins convocarea pentru aceasta dubla, desi este titular meci de meci la Genoa in Serie A.

Radu a facut adevarate minuni in ultimul meci de campionat, inchizand poarta echipei sale in remiza 0-0 cu Napoli in deplasare.

O alta bizarerie a selectionerului este convocarea lui Tudor Baluta, desi acesta nici macar nu prinde lotul la Brighton.

Alti jucatori romani cu pretentii de titulari la echipa nationala dar care nu joaca la cluburile lor sunt Romario Benzar, Razvan Marin si Ianis Hagi.