CSM Satu Mare trece în frunte dacă-și câștigă restanțele…

CSM Satu Mare ar putea termina anul pe primul loc al seriei C a Ligii a 4-a dacă-și va câștiga restanțele pe care le mai are de jucat.

Elevii lui Ritli Zoltan au câștigat marți cu 3-0 meciul cu Real, cu mențiunea că echipa din Andrid nu s-a prezentat. Azi după amiază e programat duelul cu Victoria Tiream iar în week end , galben-albaștrii au de jucat ultimul meci al sezonului, cu AS Ghenci.

E greu de crezut că sătmărenii se vor încurca în aceste două jocuri dacă ținem cont că CSM-ul are 11 victorii și doar o remiză și că în 12 partide jucate a marcat deja de 72 de ori.

Astfel careienii care au ”doar” 65 de goluri marcate și tot patru primite ca CSM-ul ar coborî pe poziția secundă.

Marius Botan, mulțumit de evoluția Victoriei

Într-un interviu acordat presei careiene, antrenorul Victoriei, Marius Botan s-a declarat mulțumit de parcursul echipei sale în această toamnă. Mai ales că lotul a suferit diverse modificări.

”În acest tur de campionat ne-am confruntat cu multe situații neprevăzute! Am suferit niște accidentări grave (Mihale Claudiu, Mărneanu Cătălin), câțiva jucători ne-au părăsit în timpul campionatului, plecând în străinătate (Silaghi Randu, Csenteri Bence și Dallos Adrian). Au fost niște absențe care, datorită faptului că am reușit să aducem câțiva jucători de perspectivă de la echipa de juniori (Ghic Gilbert, Vasiu Alex născut 2004), antrenată și pregătită foarte bine de colegul și prietenul meu Tabi Zsolt, obținând rezultate foarte bune, nu s-au resimțit în locul nostru în clasament. Din acest punct de vedere a fost un tur dificil, însă foarte frumos! Ne bucurăm că nu am pierdut niciun meci și că am obținut un rezultat de egalitate la Satu Mare împotriva CSM-ului, care este cât o victorie pentru noi!” a spus Marius Botan. Acesta își face deja planuri pentru a doua parte a campionatului și speră ca Victoria să ajungă în play off ( sau elite cum i se mai zice) la final de campionat.

”Acum sper ca accidentații să își revină până la începerea pregătirilor din ianuarie pentru returul campionatului, respectiv să mai putem aduce câțiva jucători de calitate cu care să întărim echipa și să putem termina campionatul regulat pe primul loc! Acesta ar fi obiectiv primordial pentru noi! Le mulțumesc băieților pentru felul în care s-au pregătit pe toată durata turului de campionat și nu pot decât să le doresc multă sănătate și putere de muncă în continuare! Pe suporteri îi așteptăm în număr și mai mare la stadion, băieții au nevoie de sprijinul lor!” a concluzionat Botan.

Reamintim că cele mai bune două echipe din seria C, CSM Satu Mare și Victoria Carei au remizat, 1-1 pe stadionul Olimpia , gazdele ratând și un penalty.