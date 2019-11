Cupa Dacicus s-a bucurat din nou de un real succes

Iubitorii sportului din Mediesu-Aurit și din localitatile apartinatoare, precum si alti participanti din judet, au avut parte de o competitive sportive reusita. Vremea bună și organizarea ireproșabilă au făcut din ediția din acest an a tradiționalei déjà Cupe Dacicus una dintre cele mai reușite ediții din cele 24 avute până cum.

Adrian Meszaros, presedintele Asociatiei Judetene Sportul pentru toti, Satu Mare, a salutat organizatorii, arbitrii, nu in ultiumul rand sportivii participant la aceasta editie.

Din anul 1996, timp de 24 de ani, fara intrerupere,aceasta competitive, devenita traditionala, si cunoscuta chiar si la nivel national,a avut si de aceasta data participanti de la cele mai mici categorii, pana la cei de o varsta inaintata.

La intrecerile sportive, participantii au trecuut de-a lungul anilor prin momente deosebite, de la agonie la extaz, bucurandu-se, in final de rezultatul obtinut. Asadar, si in acest an, iubitorii sportului au castigat cu totii, dar vom prezenta castigatorii ramurilor si probelor sportive la care au participat.

La alergare de viteza, locul I —- Nistor Julia, Terebesti. Locul II—- Ghiulvesi Rebeca, Orasu Nou Vii, locul III—- Croitoru Antonela, Potau.

La viteza baieti, locul I – Babut Valentin, Dumbrava. Locul II—Ban Raul, Dumbrava, locul III, Covaci Tomotei, Livada.

Cross fete. Locul I—Nistor Julia, Terebesti, locul II—Ghiuvesi Rebeca, Orasu Nou Vii, locul III—Vraga Rodica, Terebesti.

Cross baieti—- Locul I—Lazar Catalin, Mediesu Aurit, locu II—Babut Valentin, Dumbrava, locul III—- Ban raul, Dumbrava.

Tenis de masa, fete: Locul I—Francesca Vlaica, Iojib, locul II – Morojac Laura, Mediesu Aurit, locul III—- Pomian Gabriela, Potau.

Tenis de masa, baieti: Locul I—Kadar Razvan, Mediesu Aurit, locul II—Lazar Ctalin, Mediesu Aurit, locul III —- Mezei Florin, Mediesu Aurit.

Sah fete: locul I—Francesca Vlaica, Iojib, locul II—Tiproc Isabela, Mediesu Aurit, locul III—Roatis Andreea, Mediesu Aurit.

Sah baieti: locul I—Cuth Petre, Dumbrava, locul II—Mezei Sergiu, Mediesu Aurit, locul III—- Robotin Andrei, Babasesti.

Handbal fete: locul I—Stiinta Mediesu Aurit

Fotbal baieti: locul I—Vulturii Potau, locul II—Venus Dumbrava, locul III— Speranta Medies.

La festivitatea de premiere, castigatorii au primit din partea Asociatiei Judetene Sportul pentru Toti si Directiei judetene pentru Sport si Tineret, Satu Mare, premii constand in diplome, medalii si cupe. Domnul prof. Adrian Meszaros, a felicitatat si multumit participantilor pentru spiritul de fair-play de care au dat dovada, comportarea lor in timpul competitiei care s-a incheiat fara incidente nedorite, multumeste totodata pentru sprijunul acordat la organizarea competitiei dlor profesori, arbitrilor, cat si Directiei Judetene pt sport si tineret Satu Mare pt sprijunul acordat, conducerii Școlii gimnaziale George Cosbuc Medies, primariei Mediesu Aurit, cat si tuturor celor care i-au sprijinit Multumiri si felicitari tuturor!