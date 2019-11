Dans sportiv / Loga Dance School, cu cinci perechi finaliste la Cupa Potaisa

Loga Dance School a participat sâmbătă, 9 noiembrie, 2019 la Cupa Potaisa, un concurs RANKING organizat la Turda, la care au participat peste 200 de perechi de dansatori.

Școala de dans sătmăreană a participat cu patru perechi la acest concurs, acestea reușind să se califice în finale. Iar în total perechile de la Loga Dance School au obținut cinci medalii, la cinci categorii.

Ei au concurat in clasele: Hobby, D si Open Basic.

Cel mai bun loc pe podium, locul 1, l-a obtinut perechea:

Varga Andrei & Pauliuk Rita – Clasa D 12-15 ani

Pe locul 2 s-a clasat perechea:

Kengye Adam & Illes Tamara – Open Basic Standard 16-35 de ani

Pe locurile 4, 5 si 7 in finala s-au clasat perechile:

Pop Daniel & Mihai Gloria – D Standard 16-35 de ani – Locul 4 si in categoria Open Basic Latino 16-35 de ani au obtinut locul 7

Silaghi Fartan Luca & Mihai Lara – Hobby 10-11 ani – locul 5, cu aceasta calificare au trecut intr-o clasa superiora, respectiv in clasa E. In acest weekend, in data de 16 noiembrie 2019, clubul sătmărean va participa la concursul national Cupa Mirona, organizat in municipiul Reghin.