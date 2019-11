De doi bani speranță… / Cum mai putem ajunge la EURO 2020

Romania a aratat rau in meciul cu Suedia si a ratat calificarea matematica la turneul final al Campionatului European de anul urmator care, ironic, se va juca si in tara noastra.

Invinsi de Suedia la Bucuresti cu 2-0 dupa o prestatie lamentabila, tricolorii mai pot spera la o prezenta la EURO 2020 doar in urma barajelor din Liga Natiunilor.

Baraje care se vor disputa in luna martie a anului viitor si care vor fi stabilite de UEFA prin tragere la sorti.

Romania va intalni Scotia in semifinalele barajului din Liga C, cealalta semifinala fiind deja stabilita intre Norvegia si Serbia, doua vechi cunostinte de-ale noastre.

Daca nu va fi insa extrasa dintre Bulgaria, Israel si Ungaria, atunci Romania va primi automat un loc in barajul din Liga A, acolo unde vom intalni Islanda, urmand ca Ungaria si Bulgaria sa joace automat cealalta semifinala.

Meciurile din baraj se vor juca intr-o singura mansa pe terenul echipei mai bine cotate.

Stabilirea barajelor va fi facuta la 22 noiembrie.

Își dă demisia Contra?

“Sunt la dispozitia Federatiei, pentru ca in decembrie expira contractul meu. Mai e un meci in Spania si dupa aceea vom vedea ce se va intampla. Imediat dupa acest meci contractul meu expira”.

“Cand pierzi cum am pierdut astazi orice parere trebuie respectata. Daca Sumudica spune ca nu m-am informat, inseamna ca are dreptate.

“Pe Deac l-am vazut foarte bine la antrenamente, era intr-o forma buna la echipa lui de club. Nu aveam motive sa nu cred ca va face un meci foarte bun. Eu acum aud ca Deac era racit, nu e adevarat. E adevarat sa apara tot felul de lucruri. Ne-a batut o echipa mai buna, trebuie sa invatam si din infrangeri. Avem o sansa in plus si ne putem califica prin Liga Natiunilor. Trebuie sa fim cu gandul acolo, la semifinala din martie”, a declarat selecționerul Cosmin Contra.

Suedia a invins Romania la Bucuresti, cu 2-0, obtinand calificarea la EURO 2020.

România joacă astazi doar pentru palmares cu Spania la Madrid…Spaniolii sunt deja calificați la EURO, noi doar la baraj…

Pentru Romania urmeaza in martie 2020 barajul de calificare prin Nations League. Doua meciuri pe care suntem obligati sa le castigam pentru a ajunge in extremis la turneul final.