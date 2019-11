Final de gală la Campionatul Internațional de Rally Sprint 2019

Sambata, 16 noiembrie, la locatia deja consacrată de pe Poligonul ACR Satu Mare, s-a desfasurat etapa a 5-a, ultima din acest an, a Campionatului International de Rally Sprint ACR 2019.

Acest campionat a fost organizat de ACR Sucursala Satu Mare, Clubul Sportiv Auto Karting Rider’s si Primaria Municipiului Satu Mare. Cel mai titrat si cel mai constant campionat din Ardeal s-a incheiat fara evenimente nedorite. Pe parcursul campionatului au fost inscriși 113 concurenti la toate categoriile și grupele …

Și tot sâmbătă după ultimul finish al etapei a 5-a a avut loc și Gala Campionilor…În locația superbă asigurată de sala de evenimente aflată chiar lângă poligonul ACR.

Am avut parte de o ediție a 14-a extrem de reușită iar suspansul în privința campionilor la categorii, inclusiv la OPEN, s-a menținut până la ultima etapă…

Campionul de anul trecut, Florin Steczka, a câștigat etapa a 5-a și s-a dovedit a fi cel mai bun pe circuitul din poligon. Doar că acesta a fost detronat la general chiar la final de zălăuanul Szabo Robert. Careianul Gindele Emerich a terminat pe trei într-o luptă directă cu sătmăreanul Kui Ferenc, ocupantul locului patru la final…



”Eu am câștigat etapele disputate pe traseele amenajate în orașe, în Satu Mare, Carei și Baia Mare . Nu mă descurc încă aici în poligon, dar sunt mândru că până la urmă am reușit să strâng punctele necesare pentru a termina primul la open. Îl felicit pe Florin ( n.r. Steczka) și sper să apucăm să ne duelăm și ediția viitoare” ne-a declarat proaspătul campion, Szabo Robert.

”Asta e… anul acesta trebuie să mă mulțumesc cu locul 2. Dacă nu aveam acea problemă tehnică la mașină la etapa de la Baia Mare sigur câștigam și anul acesta. Am câștigat etapele din poligonul ACR, dar nu a fost suficient pentru a-l depăși pe Robert. Îl felicit pe David Seletye pentru modul în care organizează acest campionat. Pot spune că datorită lui și a echipei din jurul lui vin cu drag an de an la acest rally sprint!”, a declarat vicecampionul de la OPEN, Florin Steczka.

Directorul ACR Satu Mare, David Seletye, a ținut să le mulțumească tuturor colaboratorilor, sponsorilor, partenerilor și bineînțeles familiei și…concurenților.

”Autoritățile ne-au sprijinit, am avut și sponsori generoși și țin să le mulțumesc tuturor. Un sezon reușit, încheiat fără probleme și evenimente nedorite . Sper să am puterea s-o iau de la anul de la capăt pentru a bifa ediția a 15-a. Am vrea să fie una deosebită”, a declarat la final David Seletye.

Interesantă ideea organizatorilor de a-i avea alături pe veteranii raliurilor din Satu Mare și pe oamenii care au scris istoria motorsportului sătmărean.

Înregistrarea Galei Campionilor va putea fi urmărită luni seara de la ora 20,45 la Nord Vest TV în cadrul emisiunii Săptămâna sportivă.

În ediția de marți a GNV vom publica rezultatele și clasamentele finale ale Campionatului Internațional de Rally Sprint.