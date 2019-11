FRF / Preia Mutu, tineretul U21?

Comisia Tehnica a FRF l-a propus pe Mirel Radoi pentru postul de selectioner al primei reprezentative, iar o decizie va fi luata in cadrul Comitetului Executiv de marti, 26 noiembrie.

Mirel Radoi are toate sansele sa fie numit selectioner la nationala mare a Romaniei, caz in care FRF va avea o alta problema in ceea ce priveste inlocuitorul acestuia la tineret.

Marius Maldarasanu si Edi Iordanescu, primele nume contactate, au refuzat invitatia de a antrena echipa sub 21 ani a Romaniei, afirmand ca-si doresc ramanerea in circuitul echipelor de club.

O varianta de rezerva a celor de la FRF pare a fi in acest moment Adrian Mutu, antrenor la echipa de tineret U21 a celor de la Al Wahda, dupa cum anunta gsp.ro

Mutu are cea mai slaba carte de vizita ca antrenor dintre numele vehiculate pana acum pentru inlocuirea lui Mirel Radoi, antrenand doar FC Voluntari in Liga 1 (2018), formatie pe care a salvat-o in extremis de la retrogradare in urma unui baraj cu Chindia Targoviste decis la loviturile de departajare.