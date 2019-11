Peste 300 de participanți la ediția din acest an a Cupei UNIO

Așa cum ne-a obișnuit de ani buni, Cupa UNIO la judo aduce la Satu Mare în luna noiembrie sute de copii talentați, iar competiția e considerată a fi mereu un mini campionat național la categoriile mici de vârstă.

Și în acest an la sala LPS Ecaterina Both au venit peste 300 de participanți din Ungaria, Ucraina , Polonia și bineînțeles de la cluburile importante din România.

Antrenorul Mihai Terely de la CS Unio s-a arătat mulțumit de numărul de participanți și de modul în care a decurs ediția din acest an.

La capitolul reprezentare sătmăreană am avut judoka de la toate cluburile din județ. Iar aceștia au urcat pe podium la mai multe categorii de vârstă și greutate.

Iată rezultatele celor de la CSM SATU MARE:

U8 /Locul 2

Halas Anisia ctg.20 kg

Marina Ianis ctg.24 kg

Ursu Rafael ctg.30 kg

Loc 3

Kukta Sasha ctg.30 kg

U10/ Loc 3

Ardelean Gabriel ctg.42 kg

U12/ Loc 3 :

Fușle Gabriela ctg.48 kg

Cu rezultatele celorlalte cluburi sătmărene revenim în ediția de mâine a GNV.