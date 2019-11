Primul grătar din era Bogdan Andone la Astra

Despre Astra Giurgiu legenda spune ca ar fi o echipa care mai mult sta la gratare decat pe terenul de antrenament.

Niste rautati gratuite pe care tehnicianul Bogdan Andone le respinge categoric intr-un raspuns oferit lui Sorin Cartu, presedintele CS Universitatea Craiova.

“Nu e frumos sa spui despre o echipa cum e Astra ca se antreneaza la gratare. Nu vreau sa intru intr-o polemica, dar am ramas putin mirat de ceea ce a spus domnul Cartu. De o luna si jumatate de cand sunt eu la Astra, astazi va fi prima zi in care vom face un gratar”, a spus Bogdan Andone la Digi Sport.

“Chiar si gratarul, nu este prajeala, nu este nimic, este o mancare pentru sportivi. Este benefica o astfel de masa, pentru ca e important ca jucatorii sa stea impreuna. Avem tot, de la sorici si pana la carnati, s-a taiat si porcul. Avem tot ce e nevoie pentru a face o masa cum merita baietii dupa acest weekend. Punem pana de la mana si ne organizam ca o echipa”, a mai spus Bogdan Andone.

Un gratar pe deplin meritat de jucatorii Astrei dupa 3-1 in deplasare cu FCSB.

De aici putem trage o concluzie pripita ca in tabara pierzatorilor se trece pe modul post aspru cu mancare fara untdelemen. E doar o aluzie si trebuie tratata ca atare.