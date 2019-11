Să revenim la oile noastre

Numai zic! Gata cu alegerile, ne-am liniștit și noi, și românii din diaspora. Vacile și albinele din România n-o să poată produce atâta lapte și miere cât ar trebui să curgă în următorii cinci ani prin spațiul Carpato-Danubiano-Pontic… Deja-l credem pe cuvânt pe Suveranul Pontif când ne-a comparat țara cu Grădina Maicii Domnului…Și cum stăteam așa ieri într-o stare de mult prea fericire am revenit rapid cu picioarele pe pământ când ”în jurul orelor 18, pe când mă aflam în zona Vămii Petea”, cum ar suna comunicatul IJP, am încercat să fac o scurtă vizită vecinilor prieteni din Ungaria… Mi-a trecut în 5 minute și am făcut cale întoarsă… Iar coadă, TIR-urile în așteptare de peste o oră, sfinți pomeniți, ceva de mama lui de Schengen …Era ca un film cu COD ROȘU și Gerard Butler. Parcă nici nu mai contează cine-i de vină… vameșul român sau cel maghiar…

P.S. E bine de consultat site-ul https://www.politiadefrontiera.ro/ro/traficonline/, nu de alta, dar măcar mergeți cu răbdarea la purtător…