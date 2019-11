Un nou concurs reușit pentru Loga Dance School

Loga Dance School a participat sâmbătă , 16 noiembrie 2019, la Cupa Mirona. Un tradițional deja concurs National organizat la Reghin, unde au participat peste 250 de perechi de dansatori.

Scoala de dans sătmăreană a participat cucinci perechi si o fata solo la acest concurs si toate perechile au intrat in finale . Sătmăremii au obținut în total 11 medalii, la 10 categorii.

Ei au concurat in clasele: Solo Fete, E, D si Open Basic.

Cel mai bun loc pe podium, locul 1, l-au obtinut perechile:

Hornyak Daniel & Puscas Iulia – Open Basic Latino 12-15 ani

Kengye Adam & Illes Tamara – Open Basic Standard 16-34 de ani

Pe locurile 2 si 3 s-au clasat perechile:

Toth Krisztian & Mihali Alexandra – Clasa D 12-15 ani – Locul 2

Puscas Eduard & Bacutiu Mak Regina – Clasa E 6-11 ani – Locul 3

Hornyak Daniel & Puscas Iulia – Open Basic Standard 12-15 ani – Locul 3

Buzila Flavia – Solo Fete 8-9 ani – Locul 3

Pe locurile 4,5 si 6 in finala s-au clasat perechile:

Pop Daniel & Mihai Gloria au concurat in doua categorii: Open Basic Latino si Open Basic Standard obtinand in ambele categorii Locul 4

Toth Krisztian & Mihali Alexandra – Open Basic Latino – 12-15 ani – Locul 4

Puscas Eduard & Bacutiu Mak Regina – Open Basic 6-11 ani – Locul 5

Hornyak Daniel & Puscas Iulia – Open Latino 12-15 ani – Locul 6

In acest weekend in 24 noiembrie, Loga Dance School va participa la concursul national Cupa Sportim, organizat in Timisoara.