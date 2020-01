“Am avut acest vis în care mi se arăta că trebuie să scot o colecție de rochii de seara.” Un interviu cu designerul vestimentar Filomena Chifor

Lumea designului vestimentar este o lume fascinantă a diversității formelor și culorilor. Tocmai în ideea de a descoperi tainele acestei lumi, GNV a stat de vorbă cu designerul vestimentar Filomena Chifor, care a împărtășit câteva secrete din bucătăria creativă a vestimentației, dar a oferit și informații și sfaturi prețioase pentru cei aflați pe acest drum al modei.

GNV: Cum s-a născut pasiunea ta pentru designul vestimentar? E un talent înnăscut sau o decizie pe care ai luat-o într-un anumit moment al vieții?

Filomena Chifor: Cu siguranță este vorba și de puțin talent. E un domeniu în care nu poți să profesezi și să ai succes dacă nu ești și talentat. Ideea mi-a venit într-o dimineață, în urmă cu 7 ani, după un vis mai exact… Treceam printr-o perioadă mai dificilă a vieții mele când nu știam exact ce îmi doream să fac pe plan profesional. Îmi căutam menirea, acel lucru care să mă împlinească și să îmi aducă satisfacția sufletească de care are nevoie oricine. Căutam peste tot în jurul meu semne, orice care ar fi putut să mă ajute să îmi descopăr chemarea, să mă ajute să evoluez personal și profesional. Apoi am avut acest vis în care mi se arăta că trebuie să scot o colecție de rochii de seara. Și asta am și făcut, iar prima colecție s-a dovedit a fi un succes pe plan local. Așa a luat naștere brandul by Filomena care acum s-a reinventat și a renăscut sub denumirea de NORAA.

GNV: Care sunt realizările cele mai apropiate sufletului tău în cariera ta ca designer vestimentar?

Filomena Chifor: De fiecare dată când văd o clientă mulțumită, eu sunt fericită. Atunci când văd că rezultatul muncii mele este apreciat și onorat, sufletul meu este împăcat. Dar cea mai mare bucurie o am atunci când o văd pe fetița mea de 3 ani cum poartă cu atâta mândrie rochițele create de mine.

Momentul cel mai emoționant a fost la prima ei serbare de la gradiniță, când a purtat o rochiță Elsa creată de mine. Nimic din lume nu se poate compara cu satisfacția și bucuria pe care am avut-o în acele clipe când ea era pe scenă purtând rochița pe care mama ei a făcut-o pentru ea.

GNV: Descrie-mi puțin procesul tău creativ, de la cum se naşte o idee şi până la materializarea ei.

Filomena Chifor: Primul pas în realizarea unei ținute este să îți cauți “inspirația”. Inspirația poate să vină din lucruri mărunte, în timp ce faci o plimbare în natură, în timp ce faci sport, în timpul unei meditații, sau poate să îți vină urmărind o prezentare de modă a unui designer internațional sau pur și simplu răsfoind o revistă de modă. După ce mi-a venit ideea, încep să o creionez și să caut materialele potrivite. De obicei eu mă ocup de partea de design, tipare și croit, iar colegele mele din atelier se ocupă cu asamblarea produsului.

GNV: Ce sfaturi ai oferi unui novice în ale designului vestimentar.. să zic.. cineva la început de carieră? Care ar fi nişte “dos” şi “don’ts”?

Filomena Chifor: Îmi este destul de greu să dau sfaturi deoarce și eu mai am multe de învățat. Este un domeniu infinit în care trebuie să fii mereu pregătit. Am învățat din greșeli și am mers mai departe atunci când ceva nu mi-a reușit. O rețetă a succesului nu cred că există, dar dacă ești suficient de harnic, ambițios, perseverent și pozitiv – orice este posibil.

Cred că celor mai începători le-aș spune să nu se dea bătuți și să fie cât mai originali. Să încerce să iasă din tipar, dar să fie naturali, să-și asculte mereu intuiția și nu pe cei din jur.

GNV: Ce tendințe crezi că vor apărea în noul an 2020?

Filomena Chifor: Tendințele au apărut deja. Institul Pantone, autoritatea internațională în domeniul culorilor, a ales culoarea anului 2020. Așadar albastrul va fi în centrul atenției, dar și verdele. Potrivit lor, această nuanță a fost aleasă pentru că reprezintă calmul, încrederea și evidențiază dorința noastră pentru o fundație stabilă și de încredere pe măsură ce începem un nou deceniu. De asemea, vom putea observa nuanțe de roșu intens și oranj, dar și tonuri de bleu denim și galben.

Piesele de rezistență rămân puloverele oversized, dar și hanoracele.

În final, consider că în 2020 se vor purta acele haine care îți vin cel mai bine, dar cu atitudine!

