Antrenorul Otto Varga a intrat în autoizolare la domiciliu

De zece zile antrenorul de la Royal Dance Club, Otto Varga, s-a autoizolat la domiciliu ca măsură de precauție după ce mai mulți oficiali ce au participat la Campionatele Naționale de Dans Sportiv de la Piatra Neamț au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID 19.

Cunoscut ca fiind unul dintre cei mai buni directori de concurs din țară, Otto Varga a participat la Campionatul Național de Dans Sportiv ce a avut loc la Piatra Neamț între 29 februarie-1 martie.

”Mă simt bine, am anunțat DSP-ul și mi-au spus să le transmit dacă am simptome. Sigur că au trecut deja două săptămâni de la Naționale, dar eu am mai fost apoi și la București în weekend-ul următor, așa că mai stau izolat până duminică. Din păcate, avem cazuri de arbitri care s-au infectat cu coronavirus. Mircea Gavrilă și soția lui au luat virusul dar se pare că după ce au plecat de la Naționale în SUA , la Boston. Erau negative când au plecat. La fel s-a întâmplat și cu ceilalți oficiali!”, ne-a declarat antrenorul sătmărean.

”E o perioadă dificilă, nu prea am stat în casă atâtea zile, dar pentru siguranța mea și a celor din jurul meu e mai bine așa. Îmi doresc să nu apară simptome până la finalul săptămânii și să ne liniștim cu toții!”, a mai spus Otto Varga.

Legat de oportunitatea organizării Campionatului Național de la Piatra Neamț și a concursului de la București, oficialul sătmărean spune că nu existau încă restricții și că în acea perioadă se derulau cu spectatori toate evenimentele sportive din România… Rămâne doar întrebarea dacă era mai bine să se evite invitarea unor arbitri internaționali din zone ce erau deja considerate de risc maxim, gen Italia!

Și primarul din Piatra Neamț, izolat acasă

Doi bărbați s-au îmbolnăvit de coronavirus în timpul desfășurării Campionatului Național de Dans Sportiv de la Piatra-Neamț, acolo unde primarul Dragoș Chitic a fost prezent. Din acest motiv, edilul a fost supus unui test, iar în următoarele zile va afla dacă are sau nu COVID-19.

„Deoarece am fost informat că cei doi organizatori ai Concursului de Dans Sportiv, desfășurat în perioada 29 februarie – 1 martie la Sala Polivalentă, au fost confirmați pozitiv în urma testului pentru coronavirus, iar eu împreună cu soția mea am fost invitați și am participat la acel eveniment, din respect pentru toți cei cu care aș putea intra în contact, am decis ca de astăzi să mă autoizolez la domiciliu. Am discutat și cu DSP atunci când am luat această decizie preventivă și voi face testul pentru a vedea dacă este totul în regulă. Mă simt bine, nu am nici eu și nici membrii familiei nici cel mai mic simptom de infectare cu Covid-19, dar consider că este corect să procedez așa pentru a-i proteja pe cei cu care, prin natura funcției, aș intra în contact. Imediat ce voi avea rezultatul testului îl voi comunica și voi respecta, ca orice cetățean responsabil, toate regulile de protecție stabilite în acest caz. Nu pot reproșa nimic organizatorilor evenimentului, au realizat acest concurs cu intenții bune, într-o perioadă în care fenomenul coronavirus nu luase amploare, nu existau nicăieri în țară restricții, iar la nivel național au fost numeroase evenimente în acel weekend cu mii de spectatori. Le sunt aproape în această perioadă grea și le doresc însănătoșire grabnică”, a fost mesajul edilului din Piatra Neamț pe pagina personală de facebook.