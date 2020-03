Cât de eficientă e măsura disputării meciurilor cu porţile închise?

Autoritatile spaniole au inchis stadionul ”Mestalla” pentru meciul Valencia – Atalanta din returul optimilor in Champions League.

Meciul s-a jucat si a fost unul spectaculos, cu sapte goluri.

Atalanta a castigat, cu 4-3, dupa ce Ilicic a marcat de patru ori.

Un singur spectator a fost permis in arena, o statueta de bronz.

Restul fanilor echipei Valencia s-au strans in afara stadionului si au creat o atmosfera incendiara.

Acum, stam si ne intrebam, cat de eficienta a fost masura de inchidere a portilor din moment ce oamenii oricum s-au adunat in spatiul public intr-un numar foarte mare.

Si nu credem ca din imaginea de mai sus a fost respectata recomandarea de a pastra cel putin un metru intre persoane.