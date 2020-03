Federația întreabă, cluburile răspund…

Avand in vedere decretarea Starii de Urgenta in Romania, din cauza pandemiei de COVID-19, dar si dorinta federatiei de a proteja starea de sanatate a tuturor participantilor la intrecerile baschetbalistice din Romania, presedintele FR Baschet Horia Paun a trimis luni o circulara catre toate cluburile angrenate in Ligile Nationale (LNBM si LNBF), prin care solicită punctul de vedere cu privire la situatia fara precedent creata in baschetul romanesc.

CSM Satu Mare a tranmis poziția clubului la problemele ridicate de conducerea federației.

Iată răspunsurile date de oficialii grupării sătmărene:

1-Aveți în anturajul echipei persoane infectate cu COVID-19 sau aflate în carantină sau izolare?

CSM- Nu avem nicio persoană în cadrul clubului sau din anturaj care să fie infectate cu COVID 19, în carantină sau izolare!

2-Echipa pe care o reprezentați are acces la sala de antrenamente?

CSM- Echipa are acces la sala LPS pe care Primăria a dezinfectat-o și o putem folosi doar pentru echipa de baschet în această perioadă.

3-Există vreo decizie internă a clubului dumneavoastră cu privire la continuarea antrenamentelor pe perioada suspendării LNB?

CSM- S-a decis ca până pe 31 martie sau până la o eventuală decizie a FRB , jucătoarele să nu se antreneze. Acestea au interdicție de a părăsi orașul și sunt rugate să stea mai mult în casă.

4-Întâmpinați dificultăți cu privire la masa / cazarea sportivilor / participanților la activitatea sportivă legitimați la clubul dumneavoastră?

CSM- Nu avem probleme cu cazarea deoarece apartamentele sunt închiriate până la finalul lunii aprilie. Iar restaurantul la care se servește masa de prânz face și livrări la domiciliu.

5-Aveți sportivi / participanți la activitatea sportivă care și-au manifestat intenția de a întrerupe activitatea sportivă în aceste condiții?

CSM- Niciuna dintre jucătoare nu și a manifestat intenția de a pleca acasă cu întreruperea contractului.

6-Având în vedere că mai mulți conducători de club și-au manifestat neoficial dorința de a se închide imediat sezonul 2019/2020, vă rugăm să ne precizați punctul de vedere al clubului dumneavoastră.

CSM Satu Mare nu ar agrea o variantă de a închide acum sezonul… Am fi dispuși chiar să prelungim și în luna mai playoff-ul chiar dacă acest lucru ar genera cheltuieli suplimentare. Ierarhia finală trebuie decisă pe teren… Altfel ar trebui anulat sezonul fără o ierarhie finală…