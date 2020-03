Getafe refuză deplasarea la Milano!

Coronavirusul da peste cap programul meciurilor europene din aceasta saptamana. UEFA a anuntat pana acum ca patru meciuri se vor disputa cu portile inchise.

Este vorba de partidele PSG – Borussia Dortmund (Liga Campionilor, jucat aseară la 22:00), Inter Milano – Getafe, Wolfsburg – Sahtior si Olympiacos – Wolverhampton (Europa League, joi la 22:00).

Partida dintre Inter Milano si Getafe este sub semnul intrebarii dupa ce oficialii echipei spaniole au anuntat ca refuza sa faca deplasarea in Italia pentru meciul cu Inter.

Regiunea Lombardia este cea mai afectata din Europa in cazul epidemiei de coronavirus.

”Am cerut UEFA sa caute o alternativa pentru Milano. Noi nu vrem sa intram intr-un focar de coronavirus. Nici nu suntem obligati”, a declarat Angel Torres, presedintele lui Getafe.

AS Roma nu a putut zbura spre Spania, pentru meciul cu Sevilla

AS Roma nu va merge la Sevilla pentru meciul de joi, din turul optimilor Europa League. Italienii au anunţat că nu au fost lăsaţi să zboare spre Spania, din cauza epidemiei de coronavirus.

Spania a oprit toate zborurile dinspre Italia din cauza creşterii alarmante a cazurilor persoanelor afectate cu virusul COVID-19 în Peninsulă.

Partida dintre Sevilla şi Roma ar fi trebuit să se dispute joi, de la ora 19:55, în direct la Digi Sport 1 şi pe digisport.ro.

Este al doilea meci din optimile Europa League care are şanse minime să se mai joace joi, după duelul dintre Inter şi Getafe.

Următoarele două etape din primele două ligi spaniole se vor disputa fără spectatori, din cauza epidemiei cu coronavirus care loveşte şi Spania, a doua ţară din Europa ca număr de cazuri.

Printre meciurile programate să aibă loc fără oameni în tribune se numără şi derby-ul Sevilla – Betis, transmis în direct de Digi Sport 2 duminică, de la ora 22:00.