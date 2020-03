Gigi Becali ajută Institutul Matei Bals cu medicamente şi echipamente

Cunoscut pentru actiunile sale umanitare, Gigi Becali a reactionat si la strigatul de ajutor din partea Institutului de Boli Infectioase ”Matei Bals” in plina criza provocata de coronavirus.

Cei de la «Matei Balș» mi-au trimis o listă lungă fiindcă nu aveau nimic în spital! Am primit de la ei o cerere, prin care mi s-a solicitat ajutorul. Au spus că au nevoie de scaune, mese, mobilier, camere video, produse de curățenie, mop-uri, televizoare, mai multe lucruri, pentru criza asta cu coranovirusul. Normal că i-am ajutat. S-au dus băieții și au cumpărat tot ce mi-au cerut în primă fază. Iar astăzi (n.r. luni) am primit o altă listă de la ei, iar băieții au plecat deja să achiziționeze tot ce au nevoie. Cum să nu-i ajut?! Doamne-ferește!”, a declarat Gigi Becali pentru EVZ.ro.

Institutul ”Matei Bals” functioneaza in prezent la capacitate maxima pentru tratarea pacientilor cu Covid-19 din Bucuresti.

Dupa decretarea starii de urgenta in Romania, Spitalul Colentina a devenit unitate medicală de suport, unde se vor trata doar pacienții infectați cu coronavirus.